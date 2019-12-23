"Все невкусно!": Татьяна Брухунова уже полгода не ест мучное

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян улетели в Германию на гастроли. Молодожены совмещают полезное с приятным - в свободное от концертов время они прогуливаются по старым улочкам Кельна, наслаждаясь достопримечательностями города. На их пути встречаются многочисленные кафешки и рестораны. Однако супруга сатирика не может в полной мере насладиться местной кухней.

Татьяна Брухунова страдает в Германии. 30-летняя жена Евгения Петросяна не любит тяжелую пищу, так что даже не смотрит на сосиски и колбаски, коих в этой европейской стране великое множество. Кроме того, девушка призналась, что уже полгода не ест мучное.

"В Германии мне все невкусно! Все мои неудобства здесь сосредоточены только на поиске вкусной еды. Не пережаренных сосисок или супа с копченостями, а паровой или тушеной пищи... Таковой тут просто нет, даже в самых роскошных ресторанах", - излила она душу в блоге.

bruhunova Все мои неудобства сосредоточены только на поиске вкусной еды

По ее словам, максимум, что можно найти, - это добротную пасту. Но и здесь Татьяну постигло разочарование. "Я больше полугода не ем хлеб. Не хочется ломать схему питания, которую я налаживала вместе со специалистами три месяца", - пожаловалась возлюбленная Петросяна.

Татьяна ждет не дождется, когда вернется в Россию. А вот Евгений Вананович, судя по всему, безмерно счастлив. Сатирик размещает фото и видео в блоге. Он веселится от души.

petrosyanevgeny Здесь, на Западе, новогодний акцент делается на Рождестве. В большинстве случаев елки убирают 25 декабря. А сейчас разгар веселья, рождественских рынков и песен на улицах!

Стоит отметить, что после известия о свадьбе светские хроникеры буквально не дают влюбленным прохода. Евгения Петросяна караулят даже на улице. А вот Татьяна приняла на себя удар хейтеров в соцсетях. Правда, она отлично справляется с завистниками. Брухунова - девушка не робкого десятка и лихо расправляется с недоброжелателями.

На вопрос одной из подписчиц, почему Татьяна не идет в суд, она ответила: "Я уверена, что присказка «Их речи им на плечи» 100% работает! Повидала я таких «добросердечных» за прошедшие 1,5 года очень много. Ни одна еще не отделалась от своих «чистых» помыслов без потерь. Во-вторых, много чести этим пустышкам идти ради них в суд. Тратить силы и деньги? Ну, уж нет! Я знаю самое простое решение: волшебная кнопка «заблокировать»".