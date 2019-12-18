Ксения Cобчак прилюдно поскандалила с чужим мужем

Нешуточный скандал разгорелся между Ксенией Собчак и писателем Александром Цыпкиным. Поводом к конфликтной ситуации стало провокационное фото супруги писателя Ольги Лаврентьевой, которое она разместила в блоге. Спустя некоторое время жена Константина Богомолова оставила пространное сообщение.

"Давно заметила по фоткам в инстаграме. Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40 с хвостиком это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее»", - написала острая на язык Ксения Собчак.

А потом обратилась к подписчикам: "Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?".

В ответ обыватели попросили теледиву объяснить, кого именно она имеет в виду. Кто-то предположил, что она говорит о певице Глюкозе, с которой Собчак давно дружит. Кто-то привел в пример Светлану Бондарчук и Оксану Лаврентьеву. А кто-то вспомнил о Любови Успенской. Не секрет, что королева шансона обожает демонстрировать сексуальность в блоге. "Глюкозе, Оксане, какие еще версии? Да это просто то, чем наполнена моя лента: трусы, ванные, разрезы - вот и навеяло", - пояснила Ксения.

xenia_sobchak Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки

Однако провокационное заявление телеведущей неожиданно вывело из себя мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой. Он обвинил Собчак в зависти и преследовании. Причем сделал это в грубой форме. "1. Не завидуй. 2. ... уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все", - внезапно написал Цыпкин.

Ксения претензий в свой адрес терпеть не стала. И ответила в свойственной себе манере. "Ты о чем, вообще, Саш? Где тут про Оксану? Она разве в отчаянье? Мне казалось, у вас все хорошо. И желаю, чтоб было еще лучше! Приходить и писать мне в комментах мат - это самый смешной твой рассказ «Я бежал за вами два квартала, чтобы сказать, как мне на вас наплевать». Вам все завидуют, это уже весь город знает. Лично я завидую умению все примерять на себя", - едко высказалась звезда.

Она отметила, что впервые сталкивается с тем, чтобы ''разгневанный муж'' пришел в ленту. Собчак даже предположила: "Может, его взломали все-таки? Пост был про отчаяние, а получилось про то, что все люди абсолютно зациклены только на себе и им кажется, что все в мире - о них и про них".

К слову, Лаврентьеву, из-за которой и произошла публичная перепалка, ответила вопрос фолловеров. Они спросили Оксану: "А почему с Собчак не дружите?". Светская львица коротко ответила: "Не хочу".

Стоит отметить, что черная кошка пробежала между Ксенией Собчак и Оксаной Лаврентьевой из-за Константина Богомолова. В конце 2018 года режиссер снял фильм-пародию про светских персонажей модного журнала. Сатирическая лента оказалась бомбой замедленного действия. Картину анонсировали как "подарок" светскому обществу, для того чтобы каждый умел над собой посмеяться. И сначала все действительно смеялись над "богомоловской" сатирой.

Вот только пародия на супругов Оксану Лаврентьеву и Александра Цыпкина им самим не пришлась по душе. В фильме Лаврентьева на выходе из ЦУМа встречает уличного кота. Богатая хозяйка по сюжету принесла питомца в свою роскошную квартиру, стала кормить его и в конечном итоге оставила у себя жить. Чтобы новый питомец выглядел модно, ей пришлось попросить помощи у стилиста. Увидев сие действо, Лаврентьева обиделась не только на Богомолова, но и на Собчак.

Совершенно неожиданно пары пересеклись на юбилейном "Кинотавре" минувшим летом. Константин, оказавшись в непосредственной близости от Оксаны и Александра, решил поставить точку в затяжном конфликте. И попросил прощения. Однако Лаврентьева извинения не приняла. Об этом сообщил Цыпкин в своем блоге: "Не успел я открыть рот, наша Дайнерис (так он назвал свою супругу - прим. ред.) высказалась раньше. «Вы же нас публично оскорбили, наверное, извинения должны быть публичные». «Публично не могу, для меня это искусство и территория капустника». «Значит, не можете извиниться, извинения не приняты»".

Богомолов после все же решил принесли извинения публично: "Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное. Я с радостью повторю публично: родные, простите, если сделал вам больно!". Через несколько минут Цыпкин ему ответил: "Публичные извинения принесены. Спасибо". Вот только Лаврентьева так и не простила Собчак.