58-летняя Елена Яковлева в кожаных лосинах превзошла 60-летнюю Гузееву в леггинсах
Пока звезды шоу-бизнеса бьются в соцсетях за право на "обнаженку" тем кому за 40, знаменитые актрисы тоже не отстают. Только они и без публикаций откровенных фотографий умеют произвести фурор. Так произошло с Еленой Яковлевой и Ларисой Гузеевой.
Бессменная ведущая программы "Давай поженимся" активно ведет блог. В нем она делится в подписчиками событиями из жизни, рассказывает о своей борьбе с лишним весом и публикует рабочие моменты со съемок. На одном из фото Лариса Гузеева предстала перед публикой в белом норковом полушубке, песцовой шапке, обтягивающих леггинсах и уггах.
"Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка! Но! Я могу над собой посмеяться!", - гласит комментарий к снимку. Поклонники пришли в восторг от молодежного образа звезды. Не каждая женщина в столь солидном возрасте решится показаться в обтягивающих леггинсах.
Меж тем спустя сутки в блоге, посвященном другой известной актрисе, появился снимок, на котором Елена Яковлева появилась в кожаных лосинах и кашемировом свитере. Звезда "Интердевочки" сделала модную стрижку. Довершали стильный лук очки в круглой оправе.
"Как Вам образ?", - гласит подпись к снимку. Подписчики тут же стали сравнивать фото Гузеевой и Яковлевой.
Многие отметили, что актрисы почти ровесницы. Обе выглядят роскошно. Однако все же сошлись во мнении, что "кожаные лосины всегда будут в тренде", потому что это "молодежно, стильно и оригинально". А вот шубку из натурального меха, в которой блистала Гузеева, обыватели назвали "вчерашним днем", отметив, что "нынче в моде минимализм".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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