Наталья Шевель беременна от внебрачного сына Ивана Краско
Настоящая драма развернулась на глазах Дмитрия Шепелева. Бывшая жена Иван Краско, которая моложе актера на 60 лет, беременна. Наталья Шевель ждет ребенка от внебрачного сына знаменитого артиста.
"Я жду ребенка", - призналась Наталья Шевель в эфире программы "На самом деле". Она сообщила, что отцом будущего малыша является Александр Яковлев. Все бы ничего, только мужчина заявил о том, что является внебрачным сыном Ивана Краско.
Некоторое время назад он позвонил актеру и сообщил, что он его наследник, но потом неожиданно пропал. Причиной исчезновения мужчины стала его любовная связь с четвертой женой актера Натальей Шевель.
По словам 30-летней актрисы, возлюбленный напоминает ей Ивана Краско в молодости. Девушка заверила, что находится на втором месяце беременности.
В свою очередь Александр отметил, что у него с Шевель все серьезно и отступать он не намерен. Прямо в студии пылкий влюбленный поцеловал Наталью.
Он также рассказал о своей маме. Родительница работала с Иваном Ивановичем на "Ленфильме". Там у них и случился недолгий, но бурный роман. Мария работала гримером. Когда она забеременела, ей было 19 лет. Проверка на детекторе лжи показала, что Александр говорит правду.
Неожиданно в студии появился и сам 89-летний актер. "Что же я слышу, Наталья Александровна… От меня ребенка не захотели, а от моего сына захотели?", - пошел в атаку артист.
Не оставил он без внимания и слова Александра про маму. Иван Иванович не смог вспомнить женщину по имени Мария. Однако подтвердил, что в то время действительно ходили слухи о его любвеобильности.
Напомним, Иван Краско развелся с четвертой женой Натальей Шевель в конце 2018 года. Тогда он рассказывал, что собирается переехать к другой своей экс-супруге - Наталье Вяль, что позже и произошло. Она является матерью его двоих сыновей. Артист исполнил давнюю мечту - стал хозяином небольшого участка в родной деревне Вартемяги Ленинградской области. Там Иван Иванович поставил баньку и посадил яблоньки. Он продолжает служить в театре.
ИСТОЧНИК KP.RU