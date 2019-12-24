2019-12-24T19:21:29+03:00
Звезды

Наталья Шевель беременна от внебрачного сына Ивана Краско

Об этом девушка рассказала лично
Ольга ЛИБГАРДТ
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Девушка заверила, что находится на втором месяце беременностиДевушка заверила, что находится на втором месяце беременностиФото: ВКонтакте
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Настоящая драма развернулась на глазах Дмитрия Шепелева. Бывшая жена Иван Краско, которая моложе актера на 60 лет, беременна. Наталья Шевель ждет ребенка от внебрачного сына знаменитого артиста.

"Я жду ребенка", - призналась Наталья Шевель в эфире программы "На самом деле". Она сообщила, что отцом будущего малыша является Александр Яковлев. Все бы ничего, только мужчина заявил о том, что является внебрачным сыном Ивана Краско.

Некоторое время назад он позвонил актеру и сообщил, что он его наследник, но потом неожиданно пропал. Причиной исчезновения мужчины стала его любовная связь с четвертой женой актера Натальей Шевель.

По словам 30-летней актрисы, возлюбленный напоминает ей Ивана Краско в молодости. Девушка заверила, что находится на втором месяце беременности.

В свою очередь Александр отметил, что у него с Шевель все серьезно и отступать он не намерен. Прямо в студии пылкий влюбленный поцеловал Наталью.

Он также рассказал о своей маме. Родительница работала с Иваном Ивановичем на "Ленфильме". Там у них и случился недолгий, но бурный роман. Мария работала гримером. Когда она забеременела, ей было 19 лет. Проверка на детекторе лжи показала, что Александр говорит правду.

Неожиданно в студии появился и сам 89-летний актер. "Что же я слышу, Наталья Александровна… От меня ребенка не захотели, а от моего сына захотели?", - пошел в атаку артист.

Не оставил он без внимания и слова Александра про маму. Иван Иванович не смог вспомнить женщину по имени Мария. Однако подтвердил, что в то время действительно ходили слухи о его любвеобильности.

Напомним, Иван Краско развелся с четвертой женой Натальей Шевель в конце 2018 года. Тогда он рассказывал, что собирается переехать к другой своей экс-супруге - Наталье Вяль, что позже и произошло. Она является матерью его двоих сыновей. Артист исполнил давнюю мечту - стал хозяином небольшого участка в родной деревне Вартемяги Ленинградской области. Там Иван Иванович поставил баньку и посадил яблоньки. Он продолжает служить в театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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