Пугачевой предрекали развод, Собчак - политическую карьеру, стране - отсутствие санкций

ЭКОНОМИКА

Пророк № 1: Владислав Иноземцев, экономист - в программе на Радио «КП» (fm.kp.ru)

Что предсказывал: «Даже если правительству удастся не допустить формального снижения реальных доходов населения, расходы продолжат сжиматься - в первую очередь из-за его закредитованности и роста процентных ставок. В итоге в наступившем году мы увидим слабый спад (ВВП сократится на 0,5 - 0,8%). Подобная ситуация, однако, позволит удерживать потребительские цены под контролем (их повышение в условиях падающего спроса невозможно).

Рубль будет вести себя более предсказуемо, нежели в ушедшем году, не вижу веских причин его падения ниже 73 - 74 рублей за доллар.

Владислав Иноземцев.Фото: Иван ВИСЛОВ

Новые западные санкции остаются не слишком вероятными: в США и Европе на первом плане будут находиться внутриполитические проблемы, и отношения с Россией не займут приоритетного положения. Этот год будет временем относительно комфортного застоя».

Что получилось: реальные доходы населения падали в первой половине 2019 года, но ближе к концу года Росстат зафиксировал небольшой рост (менее 1%). Центробанк хоть и признавал, что проблема с зааккредитованностью есть, но она не глобальна. При этом Центробанк ограничил выдачу микрокредитов - чтобы их не выдавали всем подряд на любые цели. Процентные ставки по микрокредитам снизились.

Не ошибся экономист и насчет рубля: он в уходящем году укрепился. Курс в районе 63 - 64 рублей за доллар - это даже лучше прогноза. Инфляция за год была низкой. А вот по поводу ВВП (внутреннего валового продукта) эксперт не угадал. По итогам года ожидается, что наша экономика пусть немного - на 1,3% - но вырастет.

Что до новых санкций - в августе их все-таки ввели, но они ничего принципиально не изменили для нашей экономики. Так что, по сути, предсказанный «относительно комфортный застой» оказался реальностью.

Эффективность прогноза: высокая.

В МИРЕ

Пророк № 2: российский сенатор Алексей Пушков

Что предсказывал: в 2019 году отношения России и США не ожидает ничего, кроме дальнейшей вялой деградации и разрушения еще действующих соглашений. В Вашингтоне - как в конгрессе, так и в Белом доме - настроены на долгое противостояние.

Алексей Пушков.Фото: Иван МАКЕЕВ

Что получилось: недавно министр иностранных дел Сергей Лавров был у Трампа - по меркам международной дипломатии это хороший знак. И, скорее всего, если ничего неожиданного не случится, Трамп приедет к нам в будущем году на 9 Мая. Так что о деградации пока говорить не приходится. Впрочем, автор прогноза исходил из реалий, актуальных на тот момент.

Эффективность прогноза: средняя.

Пророк № 3: главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Что предсказывал: ситуация в Сирии будет стабилизирована. Главное - достичь восстановления страны и возвращения беженцев. Сирия уже не будет таким фактором, который серьезно бы влиял на геополитические процессы.

Игорь Коротченко.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Что получилось: ситуация действительно стабилизируется. США частично вывели оттуда свои войска. Их место заняли Россия и Турция, которые постепенно наводят порядок там, где еще недавно полыхала гражданская война и правила террористская организация ИГИЛ (запрещена в России). Из Турции уже начали возвращаться на родину сирийские беженцы. Вроде бы война в Сирии действительно ушла на второй план в сообщениях мировых СМИ, но не стоит обольщаться: западные политики всегда будут использовать то, что там происходит, для давления на Россию.

Эффективность прогноза: высокая.

ЗНАМЕНИТОСТИ

Пророк № 4: Клара Кузденбаева, нумеролог

Что предсказывала: «У Пугачевой и Галкина будет достаточно конфликтная ситуация. У них возможно расставание, потому что оба партнера находятся на спаде. Все зависит от великого терпения Примадонны. Николая Баскова тоже ждут перемены в личной жизни. Мы будем в 2019 году много слышать о том, что Коля хочет жениться. Может обрести семью Волочкова: у нее идет год славы, успеха, популярности. Кроме того, она может открыть новое дело».

Клара Кузденбаева. Фото: Личный архив

Что получилось: Пугачева с Галкиным живут вместе и, судя по фото в соцсетях, весьма довольны друг другом. Басков не женился, Волочкова тоже замуж не вышла (хотя то и дело намекала, что у нее есть жених - вот только не хочет его светить). Новое дело не открыла, но прилежно продолжила заниматься излюбленным старым - фотографироваться в шпагате.

Эффективность прогноза: стремится к нулю.

Пророк № 5: Александр Шепс, экстрасенс, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Что предсказывал: у Шепса «было видение о Ксении Собчак». «Она парит над политической ареной», - замысловато поделился увиденным маг. Трактовали эти слова так: мол, Ксения всерьез займется политикой - чуть ли не в роли советника действующей власти.

Александр Шепс. Фото: instagram.com

Что получилось: Ксения умчалась от политики на крыльях любви совсем в другую сторону - туда, куда ее и режиссера Константина Богомолова увез катафалк, то есть в загс.

Эффективность прогноза: низкая.

Вопреки прогнозам политическую карьеру Ксения не сделала, а вот замуж вышла.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732574" frameborder="0"></iframe> Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

УКРАИНА

Пророк № 6: украинский политический эксперт Евгений Копатько

Что предсказывал: отношения Киева и Москвы вряд ли улучшатся после президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году. «Какая бы власть ни пришла на Украине, я не вижу оснований для улучшения украино-российских отношений. Возможно даже ухудшение при определенных раскладах. Конечно, есть варианты, что где-то здравый смысл возобладает, но я бы не стал делать на это ставку... Юлия Тимошенко усиливает свое электоральное преимущество. А Петру Порошенко, несмотря на все усилия, пока что не удается нарастить электоральную поддержку».

Что получилось: в декабре 2018 года еще никто не рассчитывал, что Владимир Зеленский выиграет выборы, лидером он не был. Куда более реальной альтернативой Порошенко казалась Юлия Тимошенко.

Евгений Копатько. Фото: ukraina.ru

Ситуация стала меняться в конце января, когда 41-летний актер вышел на первое место в предвыборных опросах. Во время первого тура президентских выборов Зеленский набрал вдвое больше голосов, чем действовавший президент Петр Порошенко. А во втором туре выиграл, получив 73,22% голосов избирателей.

Что до отношений с Украиной, прорыва пока нет. Но в 2019-м впервые за три года удалось провести встречу «нормандской четверки» - стран, которые выступают гарантами мира в Донбассе. Зеленский начал обмен пленными - о чем при Порошенко и речи не было.

Эффективность прогноза: средняя.

СПОРТ

Пророк: № 7: гендиректор РУСАДА Юрий Ганус

Что предсказывал: «Спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема... Выражаю беспокойство о последствиях несоблюдения условий возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, когда наши спортсмены будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях, когда мы лишимся права проводить на территории России соревнования международного уровня».

Юрий Ганус. Фото: Скриншот видео

Что получилось: 9 декабря 2019 года большинство членов комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поддержали решение отстранить россиян от Олимпийских игр в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году даже под нейтральным флагом.

Эффективность прогноза: стопроцентная. Увы.

ШУТКИ РАДИ

Мини-пиг Джузеппа обещала холодное лето

Что предсказывала: мини-пигу Джузеппе, которая живет в Екатеринбурге, в начале 2019-го едва исполнилось полгода, но у нее уже был свой Instagram и 60 тысяч подписчиков. Хозяева Джузеппы выложили прогноз от своей питомицы на новый год (напомним, 2019-й был годом Свиньи). Поставили две миски с едой, возле одной написали: «Лето будет холодным», возле другой - «теплым». Джузеппа выбрала первый вариант. Затем таким же макаром нагадала, что вырастут доллар, евро и цены на бензин.

Прогноз свинки оказался более точным, чем пророчества нумерологов и экстрасенсов. Фото: instagram.com

Что получилось: на севере европейской части России, большей части Поволжья и частично в Центральном федеральном округе лето действительно было холоднее нормы. Холодным оно было и на юге Дальнего Востока (Приморский край, Сахалин). А вот в Сибири и на севере Дальнего Востока намного теплее нормы - там это лето было одним из самых теплых в истории.

Доллар с евро не выросли в отличие от цен на бензин. Но стоимость топлива и у нас растет всегда - ни к гадалке не ходи, ни к свинье...

Эффективность прогноза: средняя.