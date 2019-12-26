"Качает попу, как у Ким": Настя Каменских загипнотизировала поклонников глубокими приседаниями со штангой

Настя Каменских умеет удивлять. Глядя на пикантные снимки фигуристой певицы, порой кажется,- ну куда же еще откровеннее. Однако каждый раз артистка придумывает, как привлечь внимание поклонников. Так произошло и на этот раз.

Не успели поклонники прийти в себя от откровенного фото Насти Каменских из душа, как эффектная брюнетка разместила в блоге видео, мотивирующее пользователей соцсетей заняться спортом. В ролике артистка в обтягивающих лосинах и короткой маечке делает глубокие приседания со штангой на плечах.

"Хочешь попу, как у Ким? Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки. А как часто вы тренируетесь?", - обратилась звезда к фолловерам.

kamenskux Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно

Кстати, артистка даже выпустила трек с одноименным названием, имея в виду формы Ким Кардашьян. Поклонники 32-летней певицы, кажется, потеряли дар речи от увиденного. Они как завороженные смотрели на любимицу, о чем и сообщили друг другу.

"Я как загипнотизированный смотрю и не могу оторваться. Настя, прекрати", "У Ким попа - силикончик, а у Насти натуральная", "Вес для приседа, конечно, детский. Для тонуса хватит, для набора массы маловато", "У Насти попа лучше, чем у Ким", "Фигура - отпад!", "Настя - бомба, конечно!", "Огонь!", "Завидный персик", "Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть", "Попка зачетная!", "Умничка, отлично выглядишь", "Идеальна", - отметили интернет-обыватели.

Напомним, 38-летний Потап и 32-летняя Настя Каменских поженились 23 мая. Свадьбы звезд проходила в элитном ресторане под Киевом, где собрались родственники и близкие друзья пары. Невеста блистала в кружевном прозрачном платье с глубоким декольте, а жених выбрал костюм кремового оттенка и белые кроссовки. Когда Потап и Настя поженились, поклонники певицы больше всего переживали по поводу ее откровенных фото. Они боялись, что их любимица, выйдя замуж, будет вести себя скромнее. Не секрет, что звезда довольно часто радует публику снимками не только в бикини, но и без. К радости пользователей соцсетей Каменских осталась верна себе.