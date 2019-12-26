Соврала о беременности: бывшая жена отомстила Ивану Краско

Не успели поклонники порадоваться за четвертую жену Ивана Краско, которая на днях объявила о беременности от внебрачного сына актера Александра Яковлева, как их ждало разочарование. Как выяснилось, Наталья Шевель подтасовала результаты ДНК-теста, чтобы убедить 89-летнего артиста в родстве со своим возлюбленным.

Признание Натальи Шевель в эфире программы "На самом деле" о том, что она ждет ребенка от внебрачного сына Ивана Краско, стало шоком не только для гостей студии, но и для 89-летнего актера. Эксперты программы решили тщательно изучить скандальную информацию.

В итоге Наталью Шевель и Александра Яковлева вывели на чистую воду. Как показал полиграф, артисты врали не только о будущем пополнении, но и о чувствах друг к другу.

Внебрачный сын актера Ивана Краско Александр в передаче "На самом деле" Первого канала.

"Шевель выдумала историю с ожиданием ребенка, чтобы попросту не сдавать тест на детекторе лжи", - заявил эксперт. Когда Александру Яковлеву задали уточняющий вопрос: "Наташа на самом деле ждет от вас ребенка?", он ответил утвердительно. Но, как показал полиграф, это оказалось ложью.

Подтвердила догадки специалистов и третья жена Краско. Наталья Вяль рассказала, что в последнее время Шевель стала набиваться к ней в подруги. "Мы виделись три дня назад. Она выпивала и курила, а сегодня вдруг говорит, что беременна", - удивлялась женщина.

По версии экспертов, Шевель стала общаться с Вяль только для того, чтобы раздобыть биоматериал ее детей. Ранее генетическая экспертиза доказала родство Яковлева с Краско. "Вероятность того что Иван Иванович и Александр являются отцом и сыном составляет 99,9 %", - сообщал ведущий Дмитрий Шепелев.

Но, как оказалась, результаты генетической экспертизы подтасовала Шевель. Расставить точки над "i" опять помог как раз полиграф. "Александр прислал в конверте ДНК. Его сдали в лабораторию. Ошибки быть не могло, если бы не подмена. У меня возник вопрос, вы сдали свой ДНК?" - поинтересовался у Яковлева специалист. Молодой человек ответил на вопрос утвердительно, однако проверка на полиграфе показала, что он солгал.

Кроме того, по итогам проверки у гинеколога выяснилось, что Наталья Шевель не является беременной. "Чушь какая-то! Я делала три теста и они были положительными", - негодовала четвертая жена Краско. Эксперты ток-шоу заключили, что всю эту историю придумала именно Шевель. Таким образом девушка хотела отомстить Ивану Ивановичу.

Напомним, 38-летний Александр Яковлев утверждал, что является внебрачным сыном 89-летнего Ивана Краско. По словам молодого человека, его мать, Мария Голоядова, много лет назад познакомилась с артистом на "Ленфильме", где работала гримером.

Ивану Краско показались подозрительными заявления некоей гримерши, которая якобы закрутила с ним роман на съемках и родила от него мальчика. "Да ради Бога! Я же говорил, что могу признать сына, но хотел бы более убедительных доказательств. У меня есть сомнения, потому что есть какой-то странный провал в памяти. Я обычно важные периоды своей биографии помню хорошо, но в данном случае у меня какой-то туман. Я не помню этой встречи", - говорил народный артист.

Актер был женат четыре раза. Первой женой артиста стала Екатерина Иванова, подарившая супругу дочь Галину. Вторая жена, Кира Петрова, родила ему двоих детей - сына Андрея и дочь Юлию. Третьей женой стала Наталья Вяль. Актер женился на ней в 2001 году. На момент брака Наталье было 24 года, а Краско - 71. За 10 лет совместной жизни чета обзавелась двумя сыновьями - Иваном и Федором. В 2015 году актер официально оформил отношения с Натальей Шевель. Но в 2018-м пара развелась.