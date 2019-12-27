Ксения Собчак о звонке Волчек: «Она сказала, что едет от Аллы Борисовны, обожает ее детей как родных...»

После смерти Галина Борисовны Волчек многие звезды, выражают соболезнования ее сыну Денису Евстигнееву, а также делятся воспоминаниями.

Алла Борисовна Пугачева опубликовала на своей странице в инстаграме фото Галины Борисовны со своими детьми Гарри и Лизой Галкиными, подписав его так: «Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу».

alla_orfey Пугачева опубликовала в Инстаграм фото Галины Борисовны со своими детьми

Ксения Собчак, вспоминая свой последний звонок Волчек, рассказала о любви и дружбе Галины Борисовны с семьей Пугачевой: «Совсем недавно, в конце ноября, я почему-то совершенно импульсивно поняла, что очень хочу поговорить с Галиной Борисовной для «Осторожно Собчак». Я набрала ее, Галина Борисовна сказала, что едет от Аллы Борисовны, что обожает ее детей как родных, что они ей дарят огромное счастье... Галина Борисовна сказала «да» и мы договорились. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне ее сообщения, а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так....»

Ксения Собчак вспомнила последний звонок Галине Волчек

Свое первое большое интервью с Галиной Волчек Собчак сделала к 60-летию «Современника». Тогда, три года назад, Ксения спросила у Галины Борисовны, почему та отказала всем знакомым телевизионщикам, многим давним друзьям репортерам в юбилейном интервью, а проговорила именно с ней три часа. Волчек ответила: «Потому что вы тоже, как и я, «против правил»....»

Стас Садальский вспоминает, как год назад встретился с Волчек на отдыхе в Юрмале. Тогда Людмила Максакова помирила его с Галиной Борисовной. «Незаживающая рана была несколько десятилетий...» — говорит Садальский о давней ссоре и радуется, что успел помириться. А Галина Борисовна, будто и не было недомолвок раньше тут же в Юрмале забеспокоилась, почему Садальского не снимают в кино, и даже пообещала замолвить словечко у сына Дениса...

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Галина Борисовна была прекрасной актрисой. И при этом нельзя сказать, что ее отношения с кинематографом сложились удачно. Да, она снялась в двадцати с лишним фильмах, но в интервью Глебу Скороходову говорила: «Как актрисе мне кино не доставило радости. Кроме встреч с несколькими замечательными режиссерами, на которые мне случайно повезло. Эти встречи принесли мне удовлетворение от общения с мастерами. Но, в основном, кинематограф использовал меня как типаж, а я в принципе ненавижу такой подход к искусству (подробности)

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