Елена Яковлева: «Я совершенно не готова к тому, что Галины Борисовны больше нет»

Если сформулировать одним словом чувство, которое вызвало сообщение об уходе народной артистки СССР Галины Волчек, то этим словом был бы шок.

- Не спрашивайте меня ни о чем, я в шоковом состоянии, - констатировала актриса Лия Ахеджакова, которая служит в театре «Современник» более 40 лет.

Такие же эмоции испытывают все актеры, долгое время работавшие с Волчек.

- Мы виделись ровно неделю назад, 19 декабря, на дне рождения Галины Борисовны. У меня в этот день был спектакль в театре «Современник», - рассказала актриса Елена Яковлева. - Все было прекрасно. Поэтому я совершенно не готова к тому, что случилось сегодня… Горе. Извините, не могу больше говорить, душат слезы.

Валентин Гафт пока не знает, что ушла Галина Борисовна, которая была не только его художественным руководителем, но и близким многолетним другом. Он сам тяжело болеет, пытается восстановиться после инсульта. Родные решили ему не сообщать о случившемся.

- Галина Борисовна — это последний из могикан, - сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Только недавно мы простились с великим Марком Захаровым. И вдруг та же история, и тот же диагноз - воспаление легких, повторились с Галиной Волчек, большой актрисой, талантливым режиссером, создавшим множество прекрасных спектаклей. Она была уникальным, очень доброжелательным человеком, любящим жизнь. А как она любила своих актеров, искренне желала каждому успехов, находила подходящие роли всем.

Сложно подобрать слова, когда мы прощаемся с такими людьми, как Галина Борисовна, как Марк Анатольевич… Сказать, что театр осиротел будет и правильно, и одновременно банально. Сейчас очень важно, кто возглавит «Современник», чтобы он остался таким, каким был при Галине Волчек, хотя понимаю, что повторить ее невозможно. Уходят люди такого уровня, замены которым нет.

- Мы с ней дружили больше 50 лет, - вспоминает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Я была замужем за Лешей Самойловым, который тогда работал в театре «Современник». Познакомилась с Галиной Борисовной через него. И после всю жизнь она для меня была примером. Мне нравилось в ней все: какая она актриса, какой человек, как она относится к людям, какого она ума и таланта, какой она красоты и какого вкуса...

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