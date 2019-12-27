Что станет с ценами на бензин, машины и ОСАГО

Взять хотя бы гигантские очереди в наркологические центры, которые образовались в конце ноября, - а все из-за того, что объявили о внезапном подорожании медицинских справок для обмена водительских прав. Да и в целом стоимость владения собственной машиной продолжает повышаться. Но отказываться от собственных колес и пересаживаться на общественный транспорт готовы не многие. Что ждет автолюбителей в следующем году?

1. Горючее будет стоять на месте

В этом году стоимость топлива почти не изменилась. Два процента не считаются. Это даже ниже общей инфляции. Правда, такой низкий рост связан с прошлогодними рекордами. В течение двух лет горючее дорожало почти на 10% каждый год. То из-за роста НДС, то из-за нефтяного налогового маневра, затеянного правительством. Видимо, пришло время остановиться.

Кстати, прогноз на 2020-й благоприятный. Нефть резко дорожать не должна. И новые налоги правительство, слава богу, вводить не собирается.

- Мы уверены в надежности выработанных механизмов. Думаю, нет никаких оснований, для того чтобы опасаться роста цен на топливо, - заявил на днях вице-премьер Дмитрий Козак.

2. В утиль: колеса снова подорожают

А вот стоимость самих автомобилей существенно вырастет. Здесь правительство остановиться не захотело и в очередной раз повышает утилизационный сбор. Это квазиналог, который вынуждены платить все производители. А те, в свою очередь, перекладывают его на покупателей машин.

С 2020 года для легковых автомобилей ставки утиль-сбора вырастут вдвое. Больше всего это ударит по автомобилям, которые поставляются из-за рубежа. По расчетам экспертов, они подорожают на 7 - 10%. Отечественные машины (в том числе иномарки, произведенные внутри страны) подорожают чуть меньше - на 3 - 5%. Им часть утилизационного сбора потом вернут. Итого: бюджетные модели подорожают в среднем на 30 - 50 тысяч, а премиальные - на 200 - 300 тысяч рублей. И это еще без учета инфляции.

3. Чаще на спидометр смотри, шофер

Штрафы стали «дойной коровой» многих региональных бюджетов. За прошлый год водителям пришло 131 млн постановлений на общую сумму больше 100 млрд рублей. Львиная доля - за превышение скорости от 20 до 40 км/час. Чаще всего в эту ловушку попадают те автомобилисты, которые едут на грани. То есть понимают, что разрешенная скорость на участке - 60 км/час, но осознанно едут со скоростью 79 км/час, потому что камеры такое нарушение не фиксируют. Нештрафуемый порог превышения в нашей стране остался с советских времен и составляет 20 км/час.

Именно эти значения в этом году и стали причиной споров в правительстве. Сначала там ратовали за снижение порога вдвое - до 10 км/час. Потом решили притормозить с реформой. А сейчас снова считают, что это нужно сделать.

- Ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным, не считается допустимым превышать лимит на 20 км/час, - объяснял недавно вице-премьер Максим Акимов. - В России тоже нужно уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/час, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим.

4. Страховка подешевеет для аккуратных водителей

Средняя стоимость полиса ОСАГО упала в этом году на 5% - до 5,4 тыс. рублей. Об этом заявили в Союзе автостраховщиков (РСА). Это произошло из-за реформы автогражданки. С этого года компании могут дифференцировать водителей по многим признакам. Аккуратным давать большие скидки, а лихачам - наценки.

С 2020 года планировалось еще расширить этот коридор. Но законопроект об этом заблокировали депутаты Госдумы. Ведь границы сдвигаются не только вниз, но и вверх. А это может привести к удорожанию полиса, побоялись депутаты. Тем не менее эксперты считают, что опасения беспочвенны. Страховой рынок очень конкурентный. Скорее всего, законопроект примут в течение 2020 года. И это может еще немного снизить стоимость полисов. Но только для ответственных водителей.

5. Медсправки: реформу отложат?

С 1 июля следующего года вступят в силу поправки в порядок оформления медсправок для получения или продления водительских прав. Это то самое нововведение, из-за которого в конце ноября в медицинские центры по всей стране выстроились гигантские очереди. По новому закону всем претендующим на звание автомобилиста нужно будет сдать сложный анализ на выявление хронического алкоголизма или наркомании. Его можно сделать только на специальном оборудовании. Как оказалось, таких приборов в регионах очень мало, а в целом расходы на получение такой справки обойдутся в 5 - 10 тысяч рублей.

- Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - 11 280 рублей. Ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, согласовать. Минтруд должен был посмотреть, что это такое, - заявил президент Владимир Путин.

Срок отодвинули на полгода. А глава государства призвал, чтобы анализы сдавали только на отечественном оборудовании. Поэтому реформу, скорее всего, отодвинут на более длительную перспективу. Но справкой, если она нужна, лучше озаботиться заранее. На всякий случай.