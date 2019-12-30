Перед смертью Галина Волчек консультировалась у бурятского шамана

Художественный руководитель Галина Волчек верила, что от тяжелых недугов ее спасет бурятский лекарь Дольган Лиджиев. У него Волчек консультировалась незадолго перед смертью, а 19 декабря, в день рождения Волчек, в Инстаграме Лиджиева появилась фотография худрука "Современника" в компании Максима Галкина, Ларисы Рубальской и самого лекаря.

dolganl Галина Волчек верила, что от тяжелых недугов ее спасет бурятский лекарь

Не секрет, что Галина Волчек страдала от заболеваний опорно-двигательного аппарата. У нее была межпозвонковая грыжа из-за которой худрук вынуждена была пересесть в инвалидное кресло. В этом кресле она принимала награду президента в 2017 году. Однако до конца дней Волчек мечтала подняться и верила в то, что ей удастся встать. "Это временное мое место, дай бог, скоро освободится", - говорила она еще 10 декабря, после премьеры "Ревизора" в театре Табакова.

Веру в артистке поддерживал и ее "кармический доктор" (так Волчек назвала Лиджиева).

"Она не считает себя больной. Внутренне она здорова и мы часто говорим о том, что, если звезды сойдутся, мы еще будем танцевать с ней вальс", - приводит слова Лиджиева биограф Марина Райкина.

Известно, что Лиджиев принимает в Сколково, практикует иглоукалывание, сторонится публичности, но фотография лекаря уже появлялась в инстаграме Ларисы Рубальской, большой подруги Галины Волчек. Рубальская рекомендовала Лиджиева как "чудесного доктора", избавившего ее от боли. Доктор принимает в Сколково, а его приемную украшает табличка "Теята ом бекандзе бекандзе махабекандзе бекандзе радза самутгате суоха - чтение этой мантры помогает в лечении всех видов болезней. Также рекомендуется читать врачам для удачного лечения пациентов"

rubala45 Чудесный исцелитель Дольган Лиджиев Несколько сеансов и боли нет!!!

Волчек и экстрасенсы

Известно, что Волчек доверяла нетрадиционной медицине,занималась астрологией, приглашала парапсихолога Александра Спиркина с лекциями в театр и даже применяла возможности экстрасенсорики в постановках.

Биограф приводит случай, как, репетируя «Трех сестер», она захотела, чтобы в одной из сцен Валентин Гафт, игравший Вершинина, потерял равновесие. Для этого она позвала на одну из репетиций известного тогда экстрасенса. «Самое слабое место у него – ноги», - сказал экстрасенс и посоветовал Марине Нееловой, игравшей Машу, во время нужной сцены смотреть ему в глаза и мысленно открывать консервную банку в области ноги.

Как свидетельствуют очевидцы, после проделанных манипуляций ноги у Гафта действительно подкосились.

До конца дней Волчек консультировалась с астрологом, назначала премьеры только на благоприятные дни и даже меняла шелковую подкладку берета с черной на белую согласно астрологическим рекомендациям.

Как неоднократно рассказывала сама, в ее жизни были предсказания, которые случайными совпадениями никак не назовешь. Одно из таких предсказаний было связано с бывшим мужем Волчек, Евгением Евстигнеевым. Он полетел в Лондон для того, чтобы сделать операцию на сердце, но астролог, которому позвонила Волчек, чтобы спросить, все ли нормально, сказала, что никакой операции не будет. Галина Борисовна восприняла это как добрый знак: что операцию отложат или отменят совсем. Однако все случилось иначе: 4 марта 1993 года операция на сердце Евстигнеева действительно не состоялась, потому что 2 марта он умер в госпитале в центре Лондона.

Консультировалась ли Волчек относительно себя - неизвестно. Но очевидно, что она была настроена на выздоровление.

"Желаю нам долгой плодотворной работы", - пожала руку драматургу Дмитрию Данилову, чья пьеса должна идти в нынешнем сезоне.

Как рассказывала завлит театра Современник Евгения Кузнецова, 19 декабря, в театре устроили капустник в честь 86-летия Волчек и, ко всеобщему удивлению, худрук встала с кресла. "Она встала с кресла и прошлась на радость всем нам... Она всю осень училась ходить".

"Она не хотела умирать... Она очень хотела жить", - сказал во время панихиды Сергей Гармаш.

Несмотря на явные улучшения в самочувствии худрука, которые были замечены всеми 19 декабря, спустя четыре дня Галину Борисовну доставили на "скорой" в Боткинскую больницу. Она задыхалась. К хроническому бронхиту добавилась пневмония. Галина Волчек много курила и даже мрачно шутила по этому поводу: "Когда умру - вставьте мне в рот папироску. Это будет моя правда".

Волчек верила, что смерть не забирает человека, а после его ухода в этом мире остается каркас его биополя.

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