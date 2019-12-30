Наследство Галины Волчек оценили в 50 миллионов рублей

Принято думать, что люди такого масштаба, как Галина Борисовна, имеют как наши звезды шоу-бизнеса солидные сбережения, дачи в США, громадные особняки в Подмосковье и по паре квартир в центре Москвы. Народная артистка СССР Галина Волчек жила гораздо скромнее многих наших поп-звезд и прочих богачей. Галина Борисовна ушла из жизни в 86 лет, оставив огромное творческое наследие. Но в социальных сетях уже обсуждают и наследство, приписывая Волчек несметные богатства. Чтобы развеять слухи, рассказываем сколько зарабатывала и в каких условиях жила бессменный руководитель театра «Современник».

«Жила всегда нормально»

Раньше руководители театров получали скромные зарплаты. Теперь все иначе. Так задекларированный доход худрука театра «Современник» Галины Борисовны Волчек за прошлый год составил 15 млн. 897 тыс. руб. В собственности у Волчек значился автомобиль Lexus LS500 (цена от 5 млн.руб.). А также квартира в Москве площадью 75 квадратных метров (от 30 млн.руб.).

О заработках в 20-м веке Галина Борисовна рассказывала так: «За кино, когда снималась, не платили таких денег, как сейчас: я получала копейки. Я вовсе не жалуюсь. Жила всегда нормально, средств на все хватало, но тем не менее больших финансовых возможностей у меня никогда не было. Несмотря на то что много спектаклей ставила за границей и за это платили вполне прилично. Но ведь тогда львиную долю отнимали».

Волчек действительно никогда не жаловалась. Отдыхать любила в Юрмале, предметов роскоши не имела.

О заработках в 20-м веке Галина Борисовна рассказывала так: "За кино, когда снималась, не платили таких денег, как сейчас: я получала копейки"Фото: РИА Новости

Участок для дома подарил приятель

Жила Галина Борисовна за городом - в закрытом коттеджном поселке в Одинцовском районе. Участок сейчас оценивается в сумму от 5 млн.руб., а сам дом - в 2 раза дороже.

Когда у Волчек еще в середине 90-х начались проблемы с легкими, был поставлен диагноз пневмосклероз: врачи сразу рекомендовали жить на даче. Больше 10 лет Галина Борисовна прожила в Жуковке на казенной даче. А потом начались бюрократические проблемы и эту дачу ей пришлось освободить.

Но выход нашелся. Об этом Галина Борисовна рассказывала в интервью: «Один крупный предприниматель, мой давний знакомый, знавший все мои проблемы, просто подарил мне участок. Тогда на нем стояли маленькие домики-сарайчики, один из которых я выкупила и переехала в него. На это у меня вполне хватило денег. Многие удивлялись, говорили: «Ну как же так? Наина Иосифовна Ельцина - ваша приятельница, бывала у вас на этой даче, неужели не могли попросить ее помочь?» Нет, не могла...»

Наина Иосифовна Ельцина и Галина ВолчекФото: EAST NEWS

Галина Борисовна была принципиально в подобных вопросах. А потом на подаренном участке появился прекрасный уютный дом, который Галина Борисовна очень любила: «Этот дом мне построили дети - Денис и его жена Катя, которые зарабатывают существенно больше, чем я. Понимаете, их желание сделать это для меня - очень приятно и дорого. Катя с Денисом ухитрились сделать тут все с учетом всех моих личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что строение будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и получился в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, зато есть лес, дикая девственная природа...»

Галина Волчек и ее единственный сын Денис ЕвстигнеевФото: EAST NEWS

В доме Галины Борисовны на Новый год собиралась ее семья - ее единственный сын Денис Евстигнеев с супругой Катей, сын Кати, его дети. Семейный праздник планировался и в этом году.... «Комсомолка» вспоминает самые теплые и драматичные моменты из жизни актрисы и режиссера

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752017" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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МНЕНИЕ

За две недели до смерти Галина Волчек говорила: "Я надеюсь, что это место освободится. Я к этому внутренне готова"

Сергей СЕЛЕДКИН

Ей было 86 лет, но язык не повернулся бы сказать "пожилая женщина", не говоря уже о большем. Галину Волчек знал каждый, независимо от степени заинтересованности театром. Узнаваемый и мало меняющийся с годами образ. Знаменитый хрипатый прокуренный голос, по которому ее идентифицировали даже телефонистки. (подробности)