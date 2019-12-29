За две недели до смерти Галина Волчек говорила: "Я надеюсь, что это место освободится. Я к этому внутренне готова"

Ей было 86 лет, но язык не повернулся бы сказать "пожилая женщина", не говоря уже о большем. Галину Волчек знал каждый, независимо от степени заинтересованности театром.

Узнаваемый и мало меняющийся с годами образ. Знаменитый хрипатый прокуренный голос, по которому ее идентифицировали даже телефонистки.

"А, это вы", - отвечали радостно, стоило ей набрать "09" и сказать "Алло".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752412" frameborder="0"></iframe> На прощании с Галиной Волчек.

Она была абсолютно неуязвима. Ни оскорблениями, ни распрями, от которых сотрясались все театры ее невозможно было задеть. Однажды кто-то написал в фейсбуке: "Волчек, сколько я её помню, была похожа на эдакую прокуренную бандершу эпохи НЭПа, из портового городка. Например, Николаева. Я всё ждал, что она зачирикает на фене, а она говорила на языке московской интеллигенции". Это высказывание было бы обидно для любого, но не для нее. Она сама все про себя знала. Лицо свое никогда не любила, кучу фотографий - порвала. Среди ролей уважала только Регану из фильма Григория Козинцева «Король Лир», считая, что в остальных фильмах играла "полумонстров".

Лицо свое никогда не любила, кучу фотографий - порвала. Среди ролей уважала только Регану из фильма Григория Козинцева «Король Лир»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но за этих "полумонстров" народ и любил ее, считая лучшей киноролью - мамашу Волчицу из фильма "Про красную шапочку". И еще, конечно, переводчицу Варвару из "Осеннего марафона".

— Бузыкин, хочешь рюмашку?

— Не-е.

— А я люблю. Когда работаю. Допинг.

Варвара из "Осеннего марафона"

Последняя запись с ее участием была сделана всего пару недель назад, 10 декабря, после премьеры "Ревизора" в Театре Табакова. Галина Волчек не производит впечатления ни пожилого, ни, тем более, умирающего человека. Удивляет ее речь: четкая, строгая, стройная по мысли. На этой последней записи, в самом начале, она произносит слова, которые сегодня кажутся пророческими.

"Я надеюсь, что это место скоро освободится. Внутренне я к этому уже готова".

И даже сама не знала, как права, хотя имела в виду не то, что произошло, а инвалидное кресло, в которое пересела с 2017 года из-за межпозвонковой грыжи. Она планировала встать с него.

"Курить может только худрук", - гласит табличка в ее кабинете. Как шутили коллеги, ее любимцы и музы меняются, как погода, но сигарета - то, что всегда при ней.

Волчек курила много, по четыре сигареты за полчаса. Как-то показывала свою детскую фотографию, на которой она, лет десяти, с бантом на голове и уже папироской в зубах. Это было постановочное фото, придуманное отцом, оператором Борисом Волчеком.

Волчек курила много, по четыре сигареты за полчасаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Папа разыграл со мной этот этюд который к сожалению оказался не этюдом по всей жизни, - говорила с горечью и снова не зная, насколько права.

Она ведь и умерла от осложнений бронхита, развившегося из-за многолетнего курения.

Ее любили, уважали, боялись. Называли Галчонок, Волчонок, иногда - Волчиха. Вся она была "вопреки" и удивление зрителя, увидевшего в режиссере "бандершу" - понятно. Что удивляться словам чужого человека, если "свой", родной Гафт о том же написал в эпиграмме: «В ней, толстой, совместилась тонко любовь к искусству и к комиссионкам».

То, что не получила от природы, она научилась компенсировать своими силами.

Некрасивая от природы, она, вдобавок ко всему, одевалась плохо. После развода родителей, Волчек жила с папой и тот шил ей костюмы у того же портного, у которого одевался сам. В широкоплечих костюмах она была похожа на депутата или чью-нибудь маму, так, что, когда поступала на актерское в школу-студию МХАТ, кто-то из приемной комисии, пожал некрасивую девочку. Подошел, шепнул: "Девочка, иди лучше на киноведческое, куда угодно... Не надо тебе сюда, ну какая из тебя артистка".

Гафт написал в эпиграмме: «В ней, толстой, совместилась тонко любовь к искусству и к комиссионкам»Фото: фотохроника ТАСС.

У нее не было природных данных, чтобы стать артисткой. Но артистка из нее получилась великолепная.

Вопреки всему она стала самой известной женщиной-режиссером, никак не планируя это и не собираясь. Однажды Олег Ефремов вызвал в кабинет и сказал: "знаешь, Галя, а мы, пожалуй, переведем тебя из актерского состава в режиссерский".

Можно себе представить: женщин-режиссеров и сейчас днем с огнем. А тогда, в семидесятые - тем более. Но и в этом качестве она стала лучшей. В 1978 году ей первой выпала честь представлять нашу страну за рубежом. Волчек пригласили в Хьюстон, ставить там спектакль "Эшелон".

Сама Галина Борисовна очень смешно рассказывала о поездке. "У вас есть шуба"? - спросили в руководстве ЦК перед поездкой.

- Нет, - ответила режиссер.

- Без шубы в Америке делать нечего, - убедительно ответили ей важные партийцы и постановили: одолжить верхнюю одежду у Людмилы Зыкиной.

Режиссеры Галина Волчек и Олег ЕфремовФото: фотохроника ТАСС.

Кстати, став режиссером, она и сама научилась хорошо одеваться. Зря боялась одна ее подруга Вера Марецкая: "Ой, Галя, будешь ходить с дипломатом и в сером костюме всю жизнь". Нет, не ходила. Как рассказывал Гафт, она готовила себе платье за полгода за премьеры. Сделала фирменным стилем знаменитые шарфики, крупные перстни, длинную серьгу в ухе. "Что там? Не передатчик ли", - шутили артисты.

Женщинам, занимающих руководящие посты, вообще свойственно вести постоянные соревнования с мужчинами. Взять ту же Доронину, которая и на экране и в театре доказывала свое превосходство над сильным полом.

Но то, что у Дорониной блестяще получалось на экране, не получалось в жизни. А вот Волчек - удалось везде.

"Галина Борисовна - последний мужик московских театров", - гласит уважительная строчка некролога одного популярного телеграмм-канала.

Когда основатель "Современника", Олег Ефремов - ушел, то увел за собой драматургов и ведущих актеров. Галине Волчек, которую оставшаяся труппа посадила на пост худрука, пришлось обустраивать свой "Современник" почти на пустом месте, с горсткой верных ей людей. Те, кто остались - оказались правы. А те, кто пошел за Ефремовым, вскоре вернулись к ней.

В роли худрука она превзошла многих мужчин на этом посту. Никто ведь не ожидал, что она сумеет удержать театр столько лет...

Еще одно ее качество, о котором нельзя не сказать: она лучше и честнее иных мужчин умела зажигать звезды.

По сети давно ходит мем о том, как похож Дмитрий Певцов на Валентина Гафта. Есть аналогичное наблюдение, что актрисы, долго играющие в "Современнике", постепенно становятся похожи на Волчек. В качестве примера можно посмотреть на Неелову: глядишь на нее - и видишь Волчек, только чуть моложе. Удивительно, учитывая, что Неелова всегда была красавицей. Наверное, первым это сходство заметил и обыграл Георгий Данелия. Ведь неслучайно в "Осеннем марафоне" они обе сыграли героинь, между которыми мечется Бузыкин. Судя по всему, молодая и красивая любовница Бузыкина в исполнении Марины Нееловой - чем-то похожа на немолодую коллегу-переводчика в исполнении Волчек. Не случайно же ради последней красавец-мужчина безотказно бросал свои дела и бежал помогать, вычитывать и править ее кондовые переводы.

Со временем сходство усилилось. Не боясь кривотолков, Волчек говорила о том, что испытывает вдохновение от актрис. Ее музами были Татьяна Лаврова, Марина Неелова, Елена Яковлева, Чулпан Хаматова...

Какие отношения их связывали - могут понять только актер и режиссер.

- Есть неформулируемые вещи, - отвечала на этот вопрос одна из "муз" актриса Марина Неелова. - Наши отношения складывались так, как говорилось в стихотворении: "есть тонкие властительные связи меж запахом контуром цветка".

Галина Волчек и Марина НееловаФото: фотохроника ТАСС.

Впрочем, знающие люди утверждают, что все просто. Она подбирала в театр актрис, которые были бы чем-то похожи на нее, но были лучше именно с актерской точки зрения: красивее, изящнее. Видимо, сказывалось давнее и вечное желание остаться прежде всего актрисой, исполняющей роли красивых женщин, а не монстров.

Интересно, что в последней актрисой, в которой он нашла такое сходство с собой была - Кристина Орбакайте, сыгравшая в последней постановке Волчек "Двое на качелях".

И в этом спектакле есть еще одно режиссерское совпадение и закольцовывание судьбы. Когда-то со спектакля "Двое на качелях", где главную роль сыграла ее любимица Татьяна Лаврова, началась режиссерская карьера Галины Волчек. Этим спектаклем она и закончилась.

Что еще добавить. Она любила репертуарный спектакль и не любила антрепризу. Гордилась своей молодой труппой. Жалела только об одном: что у нее нет внуков. Но на вопрос Познера, "что бы вы сказали богу", не задумываясь ответила "спасибо".

Она ушла, театр остался и, думая о том, что будет дальше, после нее, невольно представляешь себе сцену из любимой "Красной шапочки".

- А в лесу-то нашем что делается. Страшно. Душа стынет, - говорила мать-Волчица.

Вместо "в лесу" так и просится "в театре".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752004" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощание с Галиной Волчек прошло в Москве

29 декабря Москва проводила в последний путь Галину Волчек, актрису, режиссера, худрука "Современника" (подробности)

Галина Волчек разрыдалась, увидев себя в «Осеннем марафоне»

Как лучшая кинороль Галины Борисовны стала ее последней заметной актерской работой на экране (подробности)

Галина Волчек о театре, моде, сигаретах и любви

"Комсомолка" собрала яркие цитаты из интервью разных лет худрука "Современника" (подробности)

«У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение»: любимые мужчины Галины Волчек

Сегодня мы решили вспомнить любимых мужчин этой удивительной и талантливой женщины (подробности)