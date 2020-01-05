Подруга Началовой Олеся Сазыкина: Все мужья Юлю бросали

Уход Юлии Началовой - одна из самых заметных и горьких утрат прошлого года, с которой до сих пор не могут смириться ее близкие. Подруга певицы поделилась с «КП» неизвестными подробностями личной жизни звезды и рассказала, почему песня «Герой не моего романа» оказалась пророческой.

«Находила чужие волосы на подушке»

- С Юлей мы познакомились в 1996 году, когда я работала администратором в концертном зале «Россия», - рассказала «КП» подруга Началовой Олеся Сазыкина. - Когда стала продюсером Муз-ТВ, включала Юлю в программу «Детская десятка». Она замечательно пела с детьми.

Я хорошо знала ее первого мужа Диму Ланского (экс-солист группы «Премьер-министр». - Ред.). Димку Юля боготворила. У них была безумная любовь, все говорили, что это самая красивая пара шоу-бизнеса. Я работала на шоу «Последний герой», в котором участвовала Юля. Она так просила о свидании с мужем, так скучала по нему! И я делала все возможное, чтобы Диме быстрее сделали загранпаспорт. Их свидание состоялось, это было так красиво. И когда Юле дали возможность сделать один звонок с острова, она позвонила мне с благодарностью: «Спасибо, что устроила свидание с Димой»...

Подруга певицы Олеся Сазыкина поделилась с «КП» неизвестными подробностями личной жизни звезды. Фото: Личный архив

Мне Юля говорила, что долго терпела. В свою последнюю размолвку с Димой она позвонила отцу и сказала: «Больше не могу». И он по-мужски говорил с Димой. Она позвонила и нам, подругам. У нее был нервный срыв. Она понимала, что Дима ее разлюбил.

После смерти Юли мы ему говорили: дескать, Дима, признайся публично, что изменял Юле, с кем не бывает. Нет, не стал. Ну что ж, кто хочет, пусть верит словам Ланского. Мне Юля рассказывала, что находила чужие волосы на подушке в их общей с Димой постели, чувствовала запах женских духов...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701081" frameborder="0"></iframe> Муж называл Началову жирной.«Я толстая, я толстая», - так Юлию Началову заставил думать ее первый муж.

Дима называл ее толстой, и она села на жуткую диету, ела одну травку, после чего у нее начались проблемы со здоровьем. Она так слепо его любила! Юлина главная песня «Герой не моего романа» оказалась пророческой. Все ее мужчины приносили ей несчастную любовь. Разрыв с Димой был для нее таким ударом, что я не думала, что она еще сможет быть с кем-то другим. Но она оттаяла.

С Дмитрием Ланским у Началовой была сумасшедшая любовь.Фото: Евгения ГУСЕВА

Алдонин влюбился и ушел первым

- Как-то Юля сказала мне, что познакомилась с классным парнем, который играет в футбол, - продолжает подруга Началовой. - Она гордилась Евгением Алдониным, замуж за него безумно хотела. Алдонин для нее был самый оптимальный вариант, потому что за ним она была как за каменной стеной. Тихий, спокойный, без закидонов. Но музыкальный и спортивный бизнес не совпадают по графикам. У него тренировки рано утром. А у нее - ночные съемки и тусовки. Личного пространства у них было мало. Я ей говорила: благодари бога, что ты родила. Дочку Верочку она обожала.

Подруга называет Алдонина самым порядочным из Юлиных мужей.Фото: Евгения ГУСЕВА

Писали, что второму мужу Юля изменила, влюбившись в хоккеиста Фролова. Это неправда. Юля не изменяла мужьям. К сожалению, это Евгений влюбился в другую девушку, его нынешнюю жену. Не захотел обманывать и все рассказал Юле. И все оставил ей, как настоящий мужик. Большущая квартира, которую купил Алдонин, после развода осталась Юле и дочке. Он помогал алиментами, обеспечивал. И Юля всегда говорила, что из всех ее мужчин Женя - самый хороший.

Сделала грудь, чтобы нравиться Фролову

- Со своим третьим гражданским мужем Александром Фроловым она начала встречаться в Америке после развода. Юля там записывала альбом. И там же у нее начались проблемы со здоровьем: обнаружили подагру. Фролов нанимал врачей, чтобы ей помочь. Она же постоянно ходила на каблуках, шпилька в 10 - 15 сантиметров для нее была нормой. Ноги у нее сильно болели, но она терпела ради красоты. Но главной причиной ухудшения здоровья, я считаю, была неудачная операция по увеличению груди. Она сделала ее для Фролова, чтобы ему больше нравиться. Мы ей говорили: не надо стараться ради мужика! А вскоре у нее пошло осложнение, вынимали импланты, началось заражение крови.

Вообще я не исключаю, что Юля начала встречаться с Фроловым из женской мести Алдонину, а потом тоже решила устроить свою жизнь. Она по-женски хотела отомстить Жене за душевную боль. Да и у Фролова были неудачные отношения до Юли. В общем, мстили своим прошлым партнерам. Использовали друг друга.

После смерти Юли хоккеист Александр Фролов отсудил у ее семьи половину квартиры.Фото: Евгения ГУСЕВА

Фролова я знала еще до знакомства с Юлей. Я бывшая фигуристка. Мы тусили с Пашей Буре, Овечкиным, Фроловым, у которого было полно денег. Он подарил мне «Пежо» - просто так. А потом, когда я не захотела оказать ему интим-услугу, сказал: мол, ты не водишь, отдай машину обратно. Фролов очень обеспеченный. Для него потратить 2 миллиона - как для нас сто рублей. Но тому, как он стал себя вести с Юлей, я поражалась. Юля захотела сделать себе бенефис, попросила: «Любимый, дай мне денег». Он дал ей в 2012 году 20 млн рублей, но взамен попросил расписку! Оказалось, Фролов надеялся, что потом они отобьют эти деньги и он на этом еще и заработает. Бенефис сняли, смонтировали, но ни один из телеканалов его не купил. Ушли в минус. И Фролов начал терзать Юлю этими деньгами. Предложил в счет долга переписать на него половину квартиры, которая оценивается в 100 млн руб. Она сделала, как он хотел. Но из-за денег начались ссоры. Потом он ее бросил. Уж не знаю, о каких чувствах тут вообще можно говорить?!

Вместо того чтобы поддержать семью Юли после ее смерти, Фролов продолжает требовать вернуть долг. Выиграл все суды. И Вера по достижении 18 лет должна будет либо вернуть долг за маму, либо отдать полквартиры. Причем эту квартиру купил Алдонин, который теперь пытается договориться с Фроловым по-мирному, чтобы он оставил Верочку в покое, простил Юлин долг...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор НАЧАЛОВ:

Внучка Вера - это ниточка, которая привязывает нас к жизни

Тяжелее всего смерть Юли Началовой переживают ее родители и дочка Вера. На днях увидит свет книга Виктора Началова «Письма отца к дочери», которую продюсеру помогла писать его родная сестра Антонина. С разрешения издательства АСТ публикуем фрагменты из нее.

15.03.2019

Юля, ты в больнице на «Октябрьском Поле», в глубоком сне, но мы все молимся за тебя и надеемся на твое выздоровление. Мы с Таей (женой, мамой Юлии. - Ред.) не выходим из клиники, и врачи обнадеживают нас.

- Выдержала первую волну заражения, значит, будет жить, - успокаивают они. Я стою около тебя и глажу твое лицо.

- Юля, ты ведь видишь и слышишь меня, правда? - спрашиваю я тебя. - Ты - боец. Ты победишь свою болезнь... - И вдруг я вижу, как из глаз твоих катится слеза. Почему ты плакала? Ты знала, что уйдешь от нас?

15.03.2019

Юля, ты знаешь, я подумал, что раньше никогда не видел твоих слез. Одноклассницы, косясь на твои прически, наряды и высматривая тебя по телевизору, пытались как-то задеть, например, исключить из своей компании.

- Представляешь? - говорила ты, смеясь, и тут же решала: - Буду дружить с мальчишками.

Мальчишки всегда боготворили тебя... С рождения - и до смерти. Ты не плакала и позже, получив хорошую порцию известности и признания, когда какая-нибудь бездарность, пробиваясь локтями на вершину шоу-бизнеса, нагло, любыми способами вытесняла тебя со сцены как опасную конкурентку. Ты не плакала. Во всяком случае никто не видел твоих слез... Ты сжимала кулаки и шла дальше. Ты не плакала, когда, записав альбом с продюсером, имя которого известно во всем мире, гордясь собой и понимая, что это вершина музыкального творчества, что в нашей стране такое могут сделать немногие, слышала в ответ от музыкального редактора телевизионного канала:

- Нам это неинтересно...

- Представляешь? - удивлялась ты. - Уолтер говорит, что у меня невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, подвижный голос, своеобразный песочный тембр. А им неинтересно!

Часто ты бывала недовольна собой: своей внешностью, студийной записью, очередным выступлением, неправильно сыгранной ролью в кино - и мучилась переживаниями. Но не плакала...

16.03.2019

Юля, как только мы сообщили в СМИ о твоей смерти, телефон мой не умолкает ни на минуту: самые разные люди бесконечно выражают свои соболезнования. Знакомые и незнакомые. Тебя, оказывается, так любили! Я что?то слушаю, кому-то отвечаю... На Таю страшно смотреть. Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверное, закричали бы на всю Вселенную... Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится молчать, чтобы не напугать нашу внучку. Вера - это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног. Как случилось, что мы не уберегли тебя, Юля?

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина Вера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Юлия НАЧАЛОВА родилась 31 января 1981 года в Воронеже.

Отец, музыкант Виктор Началов, с детства обучал дочь пению. Он стал автором многих песен дочери и ее продюсером. В пять лет Юлия дебютировала на сцене Воронежской филармонии, а в 11 лет победила в телеконкурсе «Утренняя звезда». В 1995 году вышел первый альбом Началовой «Ах, школа, школа». В том же году она завоевала Гран-при в международном вокальном конкурсе русскоязычных исполнителей Big Apple-95 в Нью-Йорке. Самая знаменитая песня Юлии «Герой не моего романа» вышла в 1997 году, но радиостанции отказывались ставить ее в эфир как неформат.

В 2003 году участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году сыграла в новогоднем мюзикле «Три мушкетера» Констанцию Бонасье, роль д’Артаньяна исполнил Владимир Зеленский.

В 2010 году в США записала англоязычный альбом Wild Butterfly («Дикая бабочка») вместе с композитором Уолтером Афанасьевым.

В последние годы жизни Началова не была сильно востребована. В 2019 году последними ее съемками на телевидении стало участие в шоу «Ты супер!» и «Один в один!» на канале «Россия 1», где она была наставницей.

В начале 2000-х годов певица болела анорексией (похудела на 25 кг, весила 42 кг при росте 165 см). Последние годы жизни боролась с подагрой. Незадолго до смерти натерла ногу, рану лечила лидокаином, но она не заживала из-за начавшегося сахарного диабета. Юлия терпела боль, не обращаясь за помощью. 11 марта 2019 года была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. Началась гангрена.

16 марта 2019 года скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

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