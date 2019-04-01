Любимые мужчины Юлии Началовой: какую роль мужья сыграли в судьбе певицы

Юлия Началова ушла из жизни внезапно - в 38 лет. Врачи диагностировали у нее целый букет болезней - подагру, почечную недостаточность, диабет, на фоне которого крошечная ранка на ноге привела к заражению крови. Отец Юлии, композитор Виктор Началов, заявил на телевидении, что все беды в их семье начались с ее первого мужа, экс-солиста группы «Премьер-Министр» Дмитрия Ланского. Ведь, как рассказывала во многих интервью Юлия, именно первый муж заставлял ее худеть и довел до анорексии, после чего на нее обрушились проблемы со здоровьем. Со своим третьим мужем, хоккеистом Александром Фроловым, Началова незадолго до смерти вела судебные баталии из-за долга в 20 миллионов рублей. Многих удивило и сообщение о том, что отец единственного ребенка Началовой, ее второй муж, футболист Евгений Алдонин, после смерти Юли почему-то не взял дочку Веру к себе. Девочку будут воспитывать бабушка и дедушка, родители Началовой. Выходит, певице не везло с мужчинами? Мы расспросили об этом друзей покойной певицы и поговорили с бывшими мужьями Юли.

Плакала из-за измен Димы

Юля всегда уверяла, что пример идеальных супружеских отношений ей показывают родители. «Они однолюбы! 40 лет вместе, - говорила Началова. - И я хотела так же. Выйти замуж раз и навсегда. Родить троих детей и прожить с одним человеком всю жизнь».

Но получилось по-другому. Ни один мужчина не смог подарить Юле долгую и счастливую семейную жизнь. Со своим первым мужем - блондином с внешностью плейбоя Дмитрием Ланским Юля познакомилась в музыкальном училище.

- Юлечка очень любила Дмитрия, много о нем говорила и из-за него немало настрадалась, - рассказала «КП» певица Катя Лель.

Когда Юлия и Дмитрий зарегистрировали брак, Ланской был солистом группы «Премьер-Министр», ему прочили громкую славу. Однако вскоре его карьера забуксовала, он ушел из группы. Как самостоятельный певец Ланской оказался невостребованным. А у Началовой, напротив, карьера шла в гору.

Юлия Началова и Дмитрий Ланской поженились в 2001 году. Юле тогда было 19 лет, Диме - 23. Фото: Анатолий Ломохов

Позже Юлия так объясняла причину их конфликтов: «Я переросла Дмитрия профессионально, и это его очень задевало. Он начинал незаслуженно придираться ко мне».

- Родители Юли не хотели, чтобы она за него выходила замуж, он им не нравился, - сообщила «КП» подруга семьи Людмила. - Считали, что она достойна лучшей партии. Но приняли ее выбор. Родители помогли купить квартиру молодым, одевали и обували Диму. Причем ему хотелось богатый гардероб и чтобы побольше белого - белые костюмы. Юля во всем старалась ему угодить. А он... сидел дома, пока она моталась по гастролям с концертами и зарабатывала деньги. Видимо, тогда он не был готов к семейной жизни. Ради него Юля худела. Она и сама говорила, что Диме нравится, что она худеет. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик.

Последовал тяжелый развод, из-за которого у Юлии начались депрессии.

- Я видела ее плачущей только много-много лет тому назад, когда она еще с первым мужем Димой расходилась, - вспоминает Катя Лель. - Она рассказывала, что он ей изменял, и эта тема была болезненна для нее...

После развода с Юлей Ланской женился во второй раз, растит двоих детей. Выступает в составе группы «Ланской и Ко», но широкой известности музыкант не добился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

«Анорексия - выдумка»

Мы позвонили Дмитрию Ланскому, чтобы узнать, действительно ли он, как говорят, довел свою первую жену до анорексии.

- Я не заставлял Юлю худеть! - раздраженно сказал нам Дмитрий. - И не надо обвинять меня во всем.

На своей странице в соцсетях Ланской дал более расширенное пояснение:

«История об анорексии Юлии - выдумка ее пиар-менеджера. Тому нет медицинского подтверждения. Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь. Она была яркой и независимой личностью. Вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то против воли... После нашего расставания Юлия удачно вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь. Это лишний раз доказывает, что я никак не повлиял на ее здоровье. Несмотря на то что наши пути разошлись, я всегда радовался творческим успехам бывшей жены».

В день похорон Юли Ланской отменил концерт, но на прощание не пришел. Позже он объяснил это тем, что недавно хоронил маму, и ему тяжело быть накладбище.

- Я знаю Диму Ланского, он хороший парень. Считаю, то, что он довел Юлю до анорексии, - это чушь, - заявил «КП» продюсер Андрей Разин. - Юля была настолько яркая и красивая, что мужики в нее влюблялись мгновенно. Жить Ланскому с ней было тяжело. Она - звезда. А он - простой музыкант. Силы были неравны. Конечно, родители Юли убиты горем, начинают вспоминать прошлое... Но никогда Дима не заставлял ее худеть. Юля была сильной личностью. И если и худела, то именно для себя, заставить ее делать что-то против ее воли было невозможно. У нее был свой внутренний психоз и недовольство фигурой. Юля в юном возрасте пережила всесоюзную славу, а какая детская психика это выдержит? Она с детства была пухленькой, с аппетитными формами. До анорексии ее не доведешь, генетически это не заложено. Время от времени она садилась на диету и худела - да. Но чтобы чуть не умерла из-за похудения - это скорее для красного словца. Зачастую сами артисты или их пиар-менеджеры придумывают цепляющие истории для привлечения внимания. А потом и рады бы, чтобы об этом не вспоминали, но вымысел уже стал частью биографии...

ЗВОНОК БЛИЗКИМ

«Она твердила: я толстая, я толстая...»

Мы позвонили отцу Началовой, чтобы уточнить: действительно ли у Юлии была анорексия?

Виктор Началов уверен: здоровье дочки подорвала анорексия.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

- Виктор Васильевич, Дмитрий Ланской выступил с заявлением, что такого медицинского диагноза Юле не ставили...

- У Юли была настоящая анорексия. К сожалению, она и сыграла свою роль в дальнейшем. Я тогда привез дочь в диагностический центр. Ей анализы сделали, у нее в организме ни калия не было, ни других нужных микроэлементов, она все вывела мочегонными препаратами. Потом показатели постепенно восстановили. А последствия после этого такие - то одно в организме стало нарушаться, то другое. В центре ей тогда оказали и психологическую помощь. Мы ее еле вывели из состояния, когда она была совсем худенькая, а все твердила: «Я толстая, я толстая». Это такой у нее был бзик, как у всех, у кого анорексия.

- Ланской ее заставлял худеть?

- Способствовал. Постоянно говорил ей: «Ты жирная!» И она тоже начала: «Я толстая». Перестала есть, чтобы похудеть... Молодые, глупые были. Сейчас бы он, конечно, так не сделал.

Они отдельно от нас жили. Он не работал. Работала Юля. Так, побаловались, чуть-чуть пожили вместе и разбежались. Он давно уже живет своей жизнью. А у Юли было подорвано здоровье.

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