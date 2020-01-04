Тайный любовник раскрыл подробности жизни с Жанной Агузаровой

Жанна Агузарова ведет очень закрытый образ жизни. Она редко дает интервью и не выходит в свет. Ее концерты в ночных клубах - не в счет. Эпатажная певица по-прежнему хороша - ее уникальный голос со времен группы "Браво" не утратил своей чистоты и прозрачности, потому число поклонников звезды только растет. Конечно, всех интересует личная жизнь вокалистки. И 57-летней артистке уж точно есть что рассказать.

Жанна Агузарова никогда не откровенничала о себе. В ее биографии много темных пятен. Но некоторые из них смог прояснить ее тайный любовник.

В 80-е годы певица недолгое время была замужем за океанологом Ильей Кабатченко. По словам матери Агузаровой, интеллигентных родителей молодого ученого пугала эпатажная артистка. Потому нет ничего удивительного в том, что они невзлюбили невестку. Это и стало одной из причин ее скорого развода с супругом.

Вскоре после этого Жанна начала встречаться с Ником Полтораниным. "Нас свела Алма-Аты в 1988 году... Познакомились мы на рок-фестивале, куда я приехал, будучи директором группы «А-СТУДИО» в ее первоначальном составе. Кроме Жанны Агузаровой там собрался весь блеск столичной эстрады. И где-то за кулисами мы пересеклись с музыкантами «Браво»", - вспоминает мужчина.

Между ним и Агузаровой вспыхнул бурный роман. Остроты добавляло то, что они решили хранить в секрете свои отношения.

Позже любовник стал администратором и директором певицы. "Полностью оставил свою карьеру, хотя сыграл пару ролей на «Мосфильме» и мог бы состояться как актер. Но с тех пор, как появилась Жанна, я отвергал все предложения. Чтобы официально стать ее администратором, устроился в Московскую областную филармонию и получил соответствующее удостоверение. В Союзе ведь на все нужна была бумажка со штампом", - делится он.

Именно Ник вскоре надоумит звезду пуститься в сольное плавание и уйти из группы "Браво". А в начале 90-х вокалистка с возлюбленным отравились покорять Америку. По словам Ника, уехали они неожиданно. Их спонтанное решение было шоком для всех, кто знал молодых людей. "Она была настолько обласкана славой в Союзе, что сомневаться не приходилось: на Западе Жанна Агузарова прозвучит из всех радио-приемников уже через месяц…", - рассказал Ник.

Но этого не произошло. В США певице пришлось начинать все сначала. В Лос-Анджелесе она пела в ресторанах, пыталась записывать какие-то композиции, работала диджеем. По слухам, она даже подрабатывала водителем лимузина. Якобы возила знаменитостей в Голливуде.

По словам любовника, певица никогда не комплексовала из-за своей неординарной внешности. В Америке тогда уже были популярны пластические операции. Жанна запросто могла бы сделать себе все что пожелает. Но не стала. "Я чем-то похожа на Нефертити!", - говорила исполнительница.

За Полторанина вокалистка собиралась замуж. Они даже мечтали о детях. Но расстались также неожиданно, как и уехали в Америку. Жанна, не снискав заграничной славы, сильно страдала. Она решила вернуться туда, где была мегапопулярной и любимой.

Ник в то время начал снимался в Голливуде в эпизодических ролях. Жизнь постепенно налаживалась и на родину он уже не хотел, пишет "Каравана историй". "Ее манили концертные залы, а меня - американское гражданство. Все кончилось прозаично. Я не мог больше отказываться от своей жизни ради Жанны!", - откровенничает актер.

В итоге она рассталась с любовью всей своей жизни и вернулась в Россию. "И хоть бы одно интервью с тех пор дала человеческим языком, все хранит наши отношения в тайне: «Помню, рядом с кем-то в Америке было так хорошо. А с кем - не помню». Я же знал Жанну иной. И со мной у Агузаровой была настоящая жизнь, «жизнь до Марса»", - заключил Полторанин.