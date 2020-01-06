"Баба на чайник": Дженнифер Лопес высмеяли за модный провал
Дженнифер Лопес всегда отличалась безупречным вкусом. Певица как никто другой с помощью нарядов умело подчеркивает достоинства своей роскошной фигуры, а недостатки скрывает. Однако даже с ней случаются модные конфузы.
Дженнифер Лопес появилась на вручении премии "Золотой глобус" в весьма неоднозначном платье. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала наряд от Valentino с пышной юбкой и огромным бантом.
Однако эти, казалось бы, эффектные детали сыграли с артисткой злую шутку. Пользователи соцсетей, причем и русскоязычные, принялись обсуждать модный провал звезды.
"Она похожа на подарочную упаковку из универмага", "Это Баба на чайник", "Худшее платье, что я видела", "Джен, снимай бант, надень голое платье", В этом сарафане похожа на купчиху", "Она себя в зеркало видела? Кто ей это подсунул?", "Она с этим бантом весит 100 кило", - пишут обыватели и публиковать мемы и коллажи.
Не оценили поклонники и прическу знаменитости. Накладные косы разнесли в пух и прах: "Почему не сделать обычный пучок", "Какие-то бабкины косы на голове", "А куда смотрит Родригес?".
Стоит отметить, что Дженнифер Лопес в этом году впервые за 20 лет была номинирована на премию "Золотой глобус" как лучшая актриса второго плана. Но в итоге награда досталась Лоре Дерн за фильм "Брачная история". Тот случай, когда и с платьем не повезло, и награда уплыла к конкурентке.
Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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