"Баба на чайник": Дженнифер Лопес высмеяли за модный провал

Дженнифер Лопес всегда отличалась безупречным вкусом. Певица как никто другой с помощью нарядов умело подчеркивает достоинства своей роскошной фигуры, а недостатки скрывает. Однако даже с ней случаются модные конфузы.

1053laz С кем только Лопес не сравнили

Дженнифер Лопес появилась на вручении премии "Золотой глобус" в весьма неоднозначном платье. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала наряд от Valentino с пышной юбкой и огромным бантом.

wwiii_memes_____ Платье певицы многим напомнило подарочную упаковку

Однако эти, казалось бы, эффектные детали сыграли с артисткой злую шутку. Пользователи соцсетей, причем и русскоязычные, принялись обсуждать модный провал звезды.

colormecourtney Наряд артистки признали худшим на "Золотом глобусе"

"Она похожа на подарочную упаковку из универмага", "Это Баба на чайник", "Худшее платье, что я видела", "Джен, снимай бант, надень голое платье", В этом сарафане похожа на купчиху", "Она себя в зеркало видела? Кто ей это подсунул?", "Она с этим бантом весит 100 кило", - пишут обыватели и публиковать мемы и коллажи.

renessencehair Поклонники не оценили накладные косы Дженнифер

Не оценили поклонники и прическу знаменитости. Накладные косы разнесли в пух и прах: "Почему не сделать обычный пучок", "Какие-то бабкины косы на голове", "А куда смотрит Родригес?".

jlo.lovers__ Golden Globes

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес в этом году впервые за 20 лет была номинирована на премию "Золотой глобус" как лучшая актриса второго плана. Но в итоге награда досталась Лоре Дерн за фильм "Брачная история". Тот случай, когда и с платьем не повезло, и награда уплыла к конкурентке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721907" frameborder="0"></iframe> Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

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