2020-01-06T18:08:06+03:00
Звезды

"Баба на чайник": Дженнифер Лопес высмеяли за модный провал

Платье певицы и накладные косы на "Золотом глобусе" спровоцировали множество мемов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пышное платье Дженнифер Лопес и накладные косы на "Золотом глобусе" спровоцировали множество мемовПышное платье Дженнифер Лопес и накладные косы на "Золотом глобусе" спровоцировали множество мемовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес всегда отличалась безупречным вкусом. Певица как никто другой с помощью нарядов умело подчеркивает достоинства своей роскошной фигуры, а недостатки скрывает. Однако даже с ней случаются модные конфузы.

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С кем только Лопес не сравнили
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Дженнифер Лопес появилась на вручении премии "Золотой глобус" в весьма неоднозначном платье. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала наряд от Valentino с пышной юбкой и огромным бантом.

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Платье певицы многим напомнило подарочную упаковку
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Однако эти, казалось бы, эффектные детали сыграли с артисткой злую шутку. Пользователи соцсетей, причем и русскоязычные, принялись обсуждать модный провал звезды.

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Наряд артистки признали худшим на "Золотом глобусе"
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"Она похожа на подарочную упаковку из универмага", "Это Баба на чайник", "Худшее платье, что я видела", "Джен, снимай бант, надень голое платье", В этом сарафане похожа на купчиху", "Она себя в зеркало видела? Кто ей это подсунул?", "Она с этим бантом весит 100 кило", - пишут обыватели и публиковать мемы и коллажи.

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Поклонники не оценили накладные косы Дженнифер
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Не оценили поклонники и прическу знаменитости. Накладные косы разнесли в пух и прах: "Почему не сделать обычный пучок", "Какие-то бабкины косы на голове", "А куда смотрит Родригес?".

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Golden Globes
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Стоит отметить, что Дженнифер Лопес в этом году впервые за 20 лет была номинирована на премию "Золотой глобус" как лучшая актриса второго плана. Но в итоге награда досталась Лоре Дерн за фильм "Брачная история". Тот случай, когда и с платьем не повезло, и награда уплыла к конкурентке.

Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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