"Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами": Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами.

Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами...Сейчас мы видим ситуацию, которая была настолько очевидна, настолько ее было невозможно списать на кого-то другого, что пришлось списать ее на ошибку", - прокомментировала недавние события дипломат.

Она призвала вспомнить события 20-летний давности, когда генерал армии США Колин Пауэлл появился в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках и начал говориться о необходимости ввода американских войск в Ирак с целью предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.

"Совбез был против, никакой резолюции в одобрение или поддержку или легализацию американских действий принято не было, в том числе и благодаря усилиям РФ. Здравомыслие восторжествовало среди других постоянных членов Совбеза. Та "ошибка" вылилась в целую цепочку катастроф в регионе, которые далее, прорвав все плотины, превратились в огромный поток катастроф, затянув и Европу, и Азию в большом понимании. Это и миграция, и расширение террористической угрозы, и создание глобальных террористических угроз", - заявила Захарова.

Теперь "концепция вседозволенности и собственной исключительности" насаждается не только среди американцев, но и мировому сообществу, прививается людям с самого раннего детства.

"Мы говорим о маленькой "ошибке" в виде направления письма о выводе войск [США из Ирака], которое потом оказалось проектом письма. Но этих ошибок уже столько, что пора остановиться и задать вопрос - почему мировое сообщество, имея все мировые институты, находится в таком пассивном, ожидающем состоянии. Почему всего несколько стран могут взывать к голосу разума по вопросам, которые и так уже очевидны", - посетовала представитель МИД.

Согласно ее данным, сейчас вопрос вывода американских войск из Ирака обсуждается не только в США, но и в НАТО. При этом Вашингтон оставил за собой право введения санкций против Багдада, даже если военный контингент будет выпровожен на абсолютно легальных основаниях.

"Что он (военный контингент - прим.ред.) там делает, никто не знает. А то, что он должен покинуть территорию страны - должна решать именно сама страна. Такое поведение США стало практически нормой. Тоже самое в отношении Сирии, Ливии - разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал? Кто наконец задаст вопрос: сколько все это можно терпеть?", - подытожила Захарова.

Напомним, что отношения между США и Ираком с Ираном ухудшились после того, как американцы нанесли прицельный ракетный удар по кортежу близ Багдада. Погибли военачальники двух стран и еще свыше десяти человек.

Сайт kp.ru писал, что Ирак потребовал от Вашингтона вывести военных с территории страны, а Иран пообещал отомстить и уже даже придумал 13 вариантов ответных мер.