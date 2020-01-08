2020-01-08T13:06:41+03:00
Происшествия

Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями

Президент России глубоко скорбит в связи с гибелью людей в результате крушения украинского Боинга в Тегеране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами авиакатастрофы стали граждане Украины, Ирана, Канады и ряда других странЖертвами авиакатастрофы стали граждане Украины, Ирана, Канады и ряда других странФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета рейса Тегеран-Киев в Иране. Соответствующая телеграмма была направлена лидера незалежной Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, что Боинг 737 разбился утром 8 января спустя всего пару минут после вылета из аэропорта. Он загорелся прямо в воздухе и на огромной скорости врезался в землю. Согласно данным "Международных авиалиний Украины" погибли 176 человек, включая девятерых членов экипажа.

"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - сообщается на сайте Кремля.

Телеграмму с соболезнования получил также президент Ирана Хасан Рухани. Дело в том, что большинство погибших в авиакатастрофе являются гражданами Исламской Республики. Также среди жертв много канадцев.

России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", – подчеркнул Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал, что расследованием крушения займется международная комиссия. Эксперты предполагают, что причиной трагедии стало возгорание двигателя.

Список погибших граждан Украины

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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