Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета рейса Тегеран-Киев в Иране. Соответствующая телеграмма была направлена лидера незалежной Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, что Боинг 737 разбился утром 8 января спустя всего пару минут после вылета из аэропорта. Он загорелся прямо в воздухе и на огромной скорости врезался в землю. Согласно данным "Международных авиалиний Украины" погибли 176 человек, включая девятерых членов экипажа.
"Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - сообщается на сайте Кремля.
Телеграмму с соболезнования получил также президент Ирана Хасан Рухани. Дело в том, что большинство погибших в авиакатастрофе являются гражданами Исламской Республики. Также среди жертв много канадцев.
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", – подчеркнул Владимир Путин.
Сайт kp.ru писал, что расследованием крушения займется международная комиссия. Эксперты предполагают, что причиной трагедии стало возгорание двигателя.
Список погибших граждан Украины
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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