Жена бросила Башарова: Марат улетел в Альпы с дочерью

Новогодние каникулы 45-летний Марат Башаров проводит во французских Альпах. Вместе с большой компанией друзей актер арендует большой дом в горах. Накануне отъезда на горнолыжный курорт Марат рассказал коллегам: «Летим всей семьей». Впрочем, в своих интервью Башаров также старается поддерживать имидж примерного семьянина, убеждая журналистов, что несмотря на официальный развод с Елизаветой, они вместе: мол, развод – формальность.

Напомним, что год назад родной брат последней жены Марата Башарова сообщил прессе, что актер сломал Лизе нос, из-за чего она даже обращалась в травмпункт. Елизавета это не комментировала и заявление в полицию не писала. Но с мужем развелась, хотя на алименты не подавала – Марат содержит Лизу и их общего сына Марселя. Отношения у экс-супругов на публике образцово-показательные: Марат часто ночует в просторной квартире, которую отписал Елизавете и Марселю. Бывшие муж и жена вместе посещают рестораны, воспитывают сына. Вот только Лиза рассказывает знакомым, что отношения у нее с Маратом исключительно, как с отцом Марселя – ничего личного. А Марат уверяет публику в обратном: у него с женой ничего не изменилось после развода.

Марат — фанат рыбалки.Фото: Instagram.com

Однако Елизавета отказалась проводить новогодние каникулы с Башаровым. Кататься в Альпы он полетел с дочкой от первого гражданского брака – 15-летней Амели. А Лиза с трехлетним сыном осталась в столице. Женщина поддерживает хорошие отношения с Башаровым и видимость семьи, так как не хочет лишать сына отца и обеспечения.

«Марат сейчас на подъеме в профессии. У него съемки в сериале, премьеры в театре. Заработков в этому году будет больше, чем в прошлом! Он нам подробностей не говорит о жене, но всегда на связи с ней. Складывается впечатление, что у человека полноценная семья», - рассказал нам коллега Марата Башарова.

В 2020-м у Башарова завершатся съемки в детективном сериале Первого канала «Гадалка», премьера спектакля в театре, продолжатся антрепризные постановки, съемки в очередном сезоне «Битвы экстрасенсов». За выход в антрепризном спектакле гонорар составляет в среднем 100 – 150 тыс. руб. Марат Башаров – жених завидный, вот только он сам невест не ищет: надеется на окончательное воссоединение с последней бывшей женой.

Этой осенью Марат похудел.Фото: Instagram.com

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