2019-09-03T20:43:18+03:00
Звезды

Рыжий из "Иванушек" после развода отказал Малахову и собрался к Гузеевой

Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что он счастлив и свободен
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/apollonov_ag/Фото: instagram.com/apollonov_ag/
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Андрей Григорьев-Апполонов после развода с женой не думает унывать. Солист группы "Иванушки International" - завидный жених. Теперь он желанный гость на различных ток-шоу.

Андрей Григорьев-Аполлонов опубликовал в блоге пост, в котором рассказал о поступающих ему предложениях. Однако рыжий из "Иванушек" к Андрею Малахову не пойдет. У него есть предложения поинтереснее.

"Андрюх! Меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего - развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в «Дом-2»! Обнял!", - гласит подпись под снимком, на котором певец предстал в рыцарском шлеме и обнаженным по пояс.

apollonov_agapollonov_ag
Я теперь свободный, популярный, обеспеченный
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Поклонников позабавило сообщение Григорьева-Апполонова. Они принялись давать советы, как найти свою любовь, а также поддержали исполнителя. "Андрей! Приезжайте к нам в село, тут много девиц на выданье!", "К Гузеевой - это тема. Харламова с собой берите", "Завидный жених!", "Андрей, и правильно, не ходи к Малахову, уж лучше к Гузеевой", "Думаю, и до Гузеевой не дойти, оторвут такой «чемодан» по дороге", - комментируют подписчики.

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой Мариной Банковой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у 34-летней Марины семьи.

Сначала Григорьев-Апполонов никак не комментировал разлад с женой, однако в апреле 2019 года выступил с официальным заявлением. Артист говорил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема. Дети остались жить с певцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме. В начале августа супруга Андрея подала на развод. Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет. "Да, действительно мы с Андреем разводимся. Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей", - заявила Марина Банкова, которая, по слухам, ждет ребенка от нового возлюбленного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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