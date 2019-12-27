Семь фактов из биографии Галины Волчек, которые, возможно, вы не знали

1) Галина Волчек родилась в Москве. Её отец - Борис Израилевич - известный кинорежиссёр, лауреат Государственных премий, автор фильмов «Пышка», «Тринадцать», «Ленин в Октябре», «Мечта», «Убийство на улице Данте» и многих других. Мама - Вера Исааковна – сценаристка. Галина пошла по стопам родителей: поступила в школу-студию МХАТ, которую с успехом окончила в 1955-ом году.

Год спустя Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков - организовали Студию молодых актеров. Спустя некоторое время она получила название «Современник».

В начале 70-ых актеры уговорили Волчек возглавить театр. Именно уговорили, поначалу она категорически сопротивляласьФото: фотохроника ТАСС.

2) По воспоминаниям Волчек, артисты «Современника» буквально «приговорили» ее к руководству театром. Уход Олега Ефремова стал для труппы настоящей трагедией. Артисты остались без руководителя и без репертуара, потому что все драматурги – друзья Ефремова – тоже ушли с ним во МХАТ.

Два года «Современником» руководил худсовет, пока не стало ясно, что даже гениальные артисты-творцы не справляются с этой задачей без единоначалия. И вот на собрании труппы коллеги буквально заставили Волчек возглавить театр.

Саму артистку роль руководителя не прельщала: она всегда говорила, что театр требует больших жертв, и что ради театра она отдала все — и личную жизнь, и здоровье. Волчек называла себя не художественным руководителем, а группой быстрого реагирования.

3) Галина Волчек занималась распространением билетов в «Современник». В начале 70-х годов она сидела в театральной кассе за спиной кассирши и приглашала всех желающих на спектакли. Тогда пресса о «Современнике», словно, забыла: журналисты писали о всех московских театрах, кроме «Современника». По словам Галины Борисовны, их театр не являлся предметом национальной гордости и не входил в число народных достояний. И выжил исключительно благодаря зрителю, который верил в него и продолжал ходить на спектакли.

Актриса московского театра"Современник" Галина Волчек (справа) в сцене из спектакля по пьесе Владимира Тендрякова "Без креста". 1966 годФото: РИА Новости

4) Галина Волчек стала первым советским режиссером, которого отпустили на постановку спектакля в США. В 1978-ом году в Хьюстоне, в театре «Аллей», Волчек поставила «Эшелон» Михаила Рощина. Перед этим в Союз приехала большая группа американских театральных деятелей - познакомиться с советской драматургией.

В «Современнике» смотрели «Вишневый сад», а в последний день своего пребывания захотели оценить «Эшелон». Как вспоминала Галина Борисовна, она предупредила гостей, что они ничего не поймут. Мол, это сугубо русская пьеса о простых русских женщинах. Но американцы не только пришли, но и были потрясены спектаклем, тут же попросили Волчек поставить его в Хьюстоне и Нью-Йорке. А когда на следующий день члены делегации сообщили о своем приглашении журналистам, отступать высшему руководству СССР было некуда – пришлось отпустить.

Кстати, из командировки в США Волчек привезла домой только люстру. В Штатах за ней по пятам ходили журналисты, интересуясь, что представительница советской культуры покупает в американских магазинах. Пришлось, по словам режиссера, «лепить положительный образ» и забыть о безделушках для родных и близких.

Народный артист СССР Николай Черкасов и актриса Галина Волчек в фильме "Дон Кихот". 1957 годФото: РИА Новости

5) Галина Волчек считала себя некрасивой. Тем не менее, параллельно с игрой в театре ее активно приглашали в кино. Как вспоминала с иронией сама режиссер, в 60-70-х годах мода на некрасивых актрис еще не пришла. Она никогда не обольщалась на свой счет: сама себе не нравилась, но и особых комплексов не испытывала. «Женщина обязана быть красивой, – говорила Галина Борисовна. – А если она себя таковой не считает, надо искать свой стиль, манеру поведения».

6) Галина Волчек обожала придумывать и шить наряды для спектаклей. Иногда всю ночь напролет. Одну свою блузку она подарила хозяйке театра в США: оригинальная вещь так понравилась американке, что Волчек не смогла ей отказать.

Галина Борисовна Волчек и модельер Вячеслав Зайцев. 1968 годФото: РИА Новости

7) Театр «Современник», которым руководила Галина Волчек, был удостоен общенациональной премии США в области драматического искусства Drama Desk Award. Так высоко оценили американцы выступление русских артистов на Бродвее в 96-ом году. Интересно, что это были первые гастроли русских после знаменитого тура Московского Художественного театра в 1924-ом году.

Как говорила сама Волчек, она родилась в доме под названием «Современник» и прожила в нем всю жизнь. Но при этом называла театр «мясорубкой», которая всю эту жизнь перемолола. В ответ на упреки поклонников, что на сцене она сыграла слишком мало ролей, Волчек отвечала: «Наоборот, все роли в «Современнике» - мои».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752017" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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