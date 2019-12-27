"Взлетел, сделал круг и упал на окраине": В Казахстане разбился пассажирский самолет

Лайнер авиакомпании Bek Air разбился в аэропорту города Алма-Аты в пятницу, 27 декабря, около 7:30 утра. Самолет вылетел по направлению к Нур-Султану, но еще при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Согласно данным министерства внутренних дел Казахстана, погибли девять человек, еще столько же пострадали. Мэрия сообщает о 14 жертвах. Травмы же, по официальной информации, получили 35 человек, в том числе дети. На сайте МЧС опубликовали список погибших - он неполный, личности нескольких жертв еще устанавливаются.

На месте крушения работают спасатели и медикиФото: REUTERS

"Он взлетел, сделал круг и упал на окраине, за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа", - рассказал очевидец.

Генконсульство РФ пока не получало информацию о том, что на борту находились россияне. Дипломаты находятся в контакте с местными экстренными службами. Тем временем, полеты самолетов типа Fokker 100 приостановлены. Причины крушения выясняются.

Лайнер врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. Фото: МВД Казахстана

На месте крушения работают спасатели и сотрудники скорой помощи. Очевидцы и оперативные службы публикуют первые кадры трагедии. В Алма-Аты вылетела правительственна комиссия.

Среди пострадавших есть дети. Фото: МВД Казахстана

Причины крушения лайнера выясняются. Фото: МВД Казахстана

В Алма-Аты вылетела правительственная комиссия. Фото: МВД Казахстана

Россиян среди погибших и пострадавших нетФото: REUTERS

Полеты самолетов этого типа приостановлены. Фото: МВД Казахстана

Министерство внутренних дел опубликовало список погибших. Фото: МВД Казахстана