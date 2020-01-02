Бывшая жена рыжего "Иванушки" перестала скрывать беременность

Раскрыта причина скорой свадьбы бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова. Марина Банкова беременна от баскетболиста Андрея Зубкова. Судя по внушительному животику белокурая красавица находится на последних сроках.

Не успели поклонники порадоваться счастливому замужеству Марины Банковой и баскетболиста Андрея Зубкова, как у подписчиков бывшей жены Андрея Григорьева-Апполонова новый повод для счастья. Мама двоих детей солиста группы "Иванушки International" ждет малыша от своего нового мужа.

Марина разместила в блоге трогательный снимок с Зубковым. Супруги позируют, сидя на полу. Эффектная блондинка выбрала для фотосессии блестящее платье по фигуре. Невооруженным глазом видно, что скоро Банкова подарит баскетболисту наследника или наследницу.

Напомним, первые слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой Мариной Банковой появились в ноябре 2018 года. Супруга певца проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у 34-летней Марины семьи.

В апреле 2019 года Григорьев-Апполонов выступил с официальным заявлением. Артист сообщил, что самое главное для него - сохранить дружеские отношения с бывшей женой, чтобы воспитывать общих детей - 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема.

В начале августа супруга Андрея подала на развод. Дети остались жить с певцом, но в любой момент, когда тот отправится на гастроли или они сами захотят, могут поехать к маме.

5 декабря баскетболист сделал предложение возлюбленной и опубликовал фотографию красавицы с заветным колечком на безымянном пальце. Фолловеры предполагали, что пара возьмет несколько месяцев для того, чтобы подготовиться к пышной свадьбе, но влюбленные решили иначе. Они расписались в Санкт-Петербурге меньше чем через месяц после помолвки. Важное событие произошло 28 декабря. Марина взяла фамилию мужа.