Самые ожидаемые свадьбы-2020: Водянова выйдет замуж за миллиардера, а дочь теннисиста Кафельникова — за игрока в покер

Кое-кто из звезд уже знает, что им принесет едва наступивший 2020-й. Помолвки объявлены — дело за свадьбой!

Наша Наташа породнится с первыми богачами мира

Русская красавица оказалась вознаграждена за терпение: в канун Нового года, спустя долгие восемь лет отношений, Наташа наконец получила предложение руки и сердца от 42-летнего французского миллиардера Антуан Арно. Назвать его завидным женихом— не сказать ничего: будущий свекр нижегородской модели, бизнесмен Бернар Арно признан самым богатым человеком Европы, а в мировом рейтинге он занимает вторую строчку с состоянием в 101 млрд (!) евро. За годы гражданского брака Водянова успела родить любимому двоих сыновей (еще трое детей появились в предыдущем браке с британским аристократом Джастином Портманом) и вытерпеть массу насмешек. Злые языки уверяли, что русской плебейке никогда не стать членом дражайшего семейства. Но наша Наташа показала сплетникам кукиш, опубликовав в своем Инстаграме прямо в канун Нового года фото с бриллиантовым колечком на безымянном пальце. А для непонятливых подтвердила в комментариях: свадьбе быть. Горько!

Наследнице теннисиста замуж невтерпеж

Модель Алеся Кафельникова, которой последние месяцы приписывали роман с рэпером Фараоном, выкинула фортель, объявив о помолвке с никому не известным ухажером. Причем наследница титулованного теннисиста Евгения Кафельникова сделала это в Инстаграме… своей собачки, который, понятное дело, ведет сама.

- Не могу дождаться свадьбы! Сохраните дату: 20 июня, - написала Леся Каф, как ее называют поклонники, и отметила жениха - некоего Кевина Доделанде.

Модель Алеся Кафельникова выкинула фортельФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Про него известно немного: профессиональный игрок в покер, к светской тусовке отношения не имеет, 10 лет встречался с дочерью криминального авторитета. А вот у Леси биографйия побогаче: в свои 21 дочь самого титулованного теннисиста страны успела пройти курс лечения от наркотиков и публично разругаться с отцом, рассказавшим о ее зависимости. К счастью, после терапии на Бали (где также отрезвлялась Дана Борисова) все позади: отношения с семьей налажены, а впереди, кроме свадьбы, километры мировых подиумов — на Западе она успешная модель, которую окрестили «русская Кейт Мосс».

Дочь Кончаловского нарушила семейную традицию

18-летняя дочь Лобови Толкалиной и Егора Кончаловского, которая несколько лет назад феноменально похудела на 30 кг, еще осенью порадовала новостью о предстоящем замужестве. Со своим 26-летним избранником-айтишником Никитой Кузьминым она полтора года назад случайно познакомилась на вокзале, и с тех пор не расставалась. В Сети взрослого жениха Марии Михалковой-Кончаловской обвиняют чуть ли не в педофилии, но с родителями девушки ему удалось найти общий язык. Кстати, случайность или нет, но едва Маша завела отношения, папа перекрыл дочке денежные потоки. Мол, девочка взрослая, работает, переехала с парнем в Питер, живет гражданским браком — это ли не заявка на самостоятельность? Да и по закону алименты платятся лишь до совершеннолетия.

Новости о свадьбе 18-летней Маши и ее 26-летнего избранника Никиты Кузьмина мелькают в прессе не первый месяцФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы с Никитой возвращаемся из Питера обратно в Москву, - рассказала на днях Маша в соцсетях. - На это решение повлияли многие факторы, в том числе, наша свадьба, которая состоится летом… Как бы там ни было, в добрый путь!

Кстати, в семье девушки официальные браки не приняты. Ее родители 20 лет жили без штампа в паспорте, да и новую избранницу после рождения сына Кончаловский до ЗАГСа так и не довел, предпочитая в свои 53 оставаться холостяком.

Дежавю для Джигурды

Одиозный артист готовится к скорой свадьбе, уже и дата известна. В отличие от большинства теплолюбивых молодоженов, Джигурда решил жениться зимой — 23 февраля. И эта дата к Дню защитника Отечества никакого отношения не имеет.

- Так мы с Мариной Анисиной решили зарифмовать нашу первую свадьбу, которая состоялась в 2008 году именно 23 февраля, - рассказал актер «Комсомолке». - Торжество пройдет во Франции. Как раз после того, как суд подтвердит наше право вступить в наследство Людмилы Браташ.

Напомним, «великий фрик российского шоу-бизнеса» и олимпийская чемпионка в танцах на льду развелись в 2016 году, прожив в браке 8 лет и родив двоих детей. За те несколько месяцев, пока Джигурда и Анисина не были вместе, он успел закрутить роман со старой подругой, бизнесвумен Людмилой Браташ, которая вскоре умерла при странных обстоятельствах. По завещанию, которое оспаривается до сих пор, все имущество отошло актеру. А это, на минуточку, три квартиры в Москве и одна Париже - по самым скромным подсчетам, недвижимость тянет на 250 миллионов рублей.

«Великий фрик российского шоу-бизнеса» и олимпийская чемпионка в танцах на льду развелись в 2016 году, прожив в браке 8 лет и родив двоих детейФото: Михаил ФРОЛОВ

Ангелина Вовк влюбилась как девчонка

У знаменитой 77-летней телеведущей, как оказалось, есть еще порох в пороховницах.

- Миша сделал мне предложение! - призналась «КП» Ангелина Михайловна и скромно добавила, что еще «думает».

Хотя при взгляде на ее молодцеватого друга - 50-летнего радиоведущего и музыкального критика Михаила Куницына думать хочется меньше всего. Высокий, подтянутый, с бархатным голосом — неудивительно, что Вовк срочно взялась за себя. На отдыхе в Гаграх влюбленная телезвезда омолаживается с помощью новейших методик, плавает в бассейне и даже плещется в ледяном море.

У знаменитой 77-летней телеведущей, как оказалось, есть еще порох в пороховницахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Где и когда состоится свадьба, будущие супруги не раскрывают. Но их друзья уже проболтались, что медовый месяц пара проведет во Франции в старинном замке. Рады за молодых!