2020-01-01T14:30:36+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Актриса поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и молитвы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой болезньюАнастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой болезньюФото: Мила СТРИЖ
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Известная актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой болезнью. Близкие знаменитости и сама звезда сериала "Моя прекрасная няня" не теряют бодрости духа и надеются на скорейшее выздоровление. В последний день 2019 года сразу в двух аккаунтах артистки появились трогательные сообщения.

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге. Она поблагодарила всех неравнодушных за тепло и поддержку и пожелала добра, здоровья и благополучия.

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Наступает Новый год...
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"Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!", - гласит комментарий к фото, на котором улыбающаяся актриса позирует вместе младшей дочкой Милой и супругом Петром Чернышевым.

А в аккаунте в поддержку звезды появился снимок цветущей Насти, которая держит коробку с подарком. "С Новым годом! Пусть вам сопутствует только удача, все замыслы исполнятся! Здоровья и только здоровья!", - так подписан кадр.

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Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году...
8799 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк в октябре 2019 года рассказали, что артистка борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Сейчас звезда находится в реабилитационном центре. У нее диагностировали опухоль мозга. Услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов - все это обходится близким знаменитости в серьезные суммы. В декабре появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую к ней привозит Петр Чернышев.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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