Известная актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой болезнью. Близкие знаменитости и сама звезда сериала "Моя прекрасная няня" не теряют бодрости духа и надеются на скорейшее выздоровление. В последний день 2019 года сразу в двух аккаунтах артистки появились трогательные сообщения.

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге. Она поблагодарила всех неравнодушных за тепло и поддержку и пожелала добра, здоровья и благополучия.

a_zavorotnyuk Наступает Новый год...

"Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!", - гласит комментарий к фото, на котором улыбающаяся актриса позирует вместе младшей дочкой Милой и супругом Петром Чернышевым.

А в аккаунте в поддержку звезды появился снимок цветущей Насти, которая держит коробку с подарком. "С Новым годом! Пусть вам сопутствует только удача, все замыслы исполнятся! Здоровья и только здоровья!", - так подписан кадр.

podderzhka_azavorotnyuk Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году...

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк в октябре 2019 года рассказали, что артистка борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Сейчас звезда находится в реабилитационном центре. У нее диагностировали опухоль мозга. Услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов - все это обходится близким знаменитости в серьезные суммы. В декабре появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую к ней привозит Петр Чернышев.