Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы

Пока вся страна следит за состоянием здоровья Анастасии Заворротнюк, которая борется с тяжелой болезнью, у ее мамы возникли проблемы с законом. Валентина Борисовна задолжала приличную сумму за элитное жилье. Теперь долг будут взыскивать судебные приставы.

Мама Анастасии Заворотнюк является владелицей квартиры площадью почти 200 квадратных метров. Жилье находится в одном из элитных комплексов в центре Москвы. Валентина Заворотнюк перестала платить коммуналку с того момента, как появились первые сообщения о проблемах со здоровьем у ее знаменитой дочери.

По данным УФССП по Москве, мама Заворотнюк задолжала почти 50 тысяч рублей за коммунальные услуги. 76-летняя Валентина Борисовна должна вернуть эти деньги по суду.

Элитная жилплощадь изначально принадлежала звезде сериала "Моя прекрасная няня". Четыре года назад Анастасия переписала ее в равных долях на мать и своих детей - дочь Анну и сына Майкла. Всего в жилом комплексе 43 квартиры, сообщает ФАН.

К слову, Настя покупала квартиру на этапе строительства. Кадастровая стоимость апартаментов составляет чуть больше 55 миллионов рублей. Однако реальная, как заверяют риэлторы, гораздо выше. За квартиры большой площади просят порядка 360 миллионов рублей. По некоторым данным, машиной, кроме Заворотнюк-старшей, пользуются и другие члены семьи: раньше - сама Настя, затем муж Петр Чернышев. Однако отвечать перед ГИБДД придется 76-летней матери актрисы, на которую зарегистрирована иномарка.

Стоит отметить что ранее появилась информация, что маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать на 15 суток. Владелица роскошной иномарки Porsche Panamera получила 332 штрафа за превышение скорости и другие нарушения. У родительницы "прекрасной няни" скопилось неоплаченных "писем счастья" на сумму 26 800 рублей начиная с августа 2019 года. И опять же, именно в этом месяце впервые появились печальные новости о состоянии Анастасии.

Буквально несколько дней назад окружению "прекрасной няни" пришлось в очередной раз опровергать слухи и сплетни, которые с завидной регулярностью циркулируют в прессе. Очередной вброс о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, стал громом среди ясного неба. Сплетники утверждают, что актриса якобы передвигается в инвалидной коляске. Мол, она парализована и никогда не восстановится. "Затишье было недолгим, а жаль... В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе». А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию", - ответили близкие сплетникам. Они в очередной раз подчеркнули, что считают неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк два месяца назад рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Позже появилась информация, что актриса чувствует себя лучше и впервые за месяцы лечения играет с дочкой Милой, которую в реабилитационный центр привозит Петр Чернышев. Более того, у "прекрасной няня" снова проснулся аппетит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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