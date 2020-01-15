"Очень смело и пикантно!": роскошная Татьяна Навка восхитила вечерним платьем с декольте до талии

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надей улетела в отпуск на Мальдивы. Как пошутила по этому поводу Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, она сменила прозрачный голубой лед на голубую лазурь океана.

tatiana_navka Время добра, чудес и любви!

Пока вся страна отдыхала, Татяна Навка работала. В Москве с аншлагом прошло ее ледовое шоу "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств". Артисты во время выступлений выкладывались по полной программе.

Вместе с мамой на льду блистала и младшая дочь спортсменки. Пятилетняя Надя наравне со взрослыми откатала технически сложный спектакль. Девочка мечтает стать чемпионкой и уже сейчас проявляет настоящий характер. В возрасте двух лет малышку впервые поставили на коньки. Сейчас Надя не только участвует в шоу своей мамы, но и принимает участие в соревнованиях по фигурному катанию.

tatiana_navka Полетели на заслуженный отдых

После насыщенных гастролей Навка с дочкой улетели к Индийскому океану. Татьяна не раз признавалась, что любит отдыхать на Мальдивах. Там она по-настоящему расслабляется.

"Полетели на заслуженный отдых. Больше всех счастлива Надежда. Мой маленький ангел выдержала и отработала все праздники! Горжусь!", - делилась Татьяна с подписчиками своего блога.

Звезда отдыхает на острове Мале. Город с одноименным названием является столицей Мальдив. Одна из самых маленьких столиц в мире занимает весь остров.

tatiana_navka По традиции, возникшей еще в начале XX века, мы отмечаем не один, а целых два Новых года!

Некоторое время назад фигуристка разместила снимок, который произвел настоящий фурор. Она предстала в платье изумрудного цвета. Изюминкой шикарного вечернего наряда стало экстремальное декольте до талии.

"С учетом того, что обычно я работаю все новогодние праздники, то второй Новый год я люблю так же, как и первый! Дорогие мои, с праздником! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие! И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник отдыхая, то всегда есть второй шанс!", - с юмором отметила Татьяна

Она пожелала поклонникам найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой! В ответ восторженная публика восхитилась тем, как роскошно выглядит звезда. Многие поблагодарили Навку за теплые слова и осыпали ее комплиментами: "Очень, очень красивая...", "Красота и талант!", "Восхитительно выглядите, а какое красивое платье!", "Очень смело и пикантно, очень красиво!", "Видно, что дама прелесть", "Изумрудная красавица!".