2020-01-16T23:04:05+03:00
Звезды

"Теряла сознание от боли": дочь Ларисы Гузеевой поправилась после гормональной терапии

19-летняя Ольга Бухарова откровенно рассказала о своей болезни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева с дочерью Ольгой.Лариса Гузеева с дочерью Ольгой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Лариса Гузеева обожает своих детей. У телеведущей двое наследников - Ольга Бухарова родилась в 2000 году от нынешнего мужа актрисы - бизнесмена Игоря Бухарова. Старший сын Георгий Толордава появился на свет в 1992 году от союза артистки со вторым мужем Кахой Толордава. Лариса не раз признавалась, что ради своих детей готова на все. Недавно она сообщила, что написала завещание, согласно которому все достанется ее наследникам. Меж тем, одному Богу известно, что творится на душе звезды "Жестокого романса". Ведь ее Леля, как ласково называет дочь Гузеева, перенесла гормональную терапию.

Ольга Бухарова откровенно рассказала о том, что с ней сейчас происходит. Наследница Ларисы Гузеевой призналась, что долгое время принимала сильнодействующие лекарства. По словам дочери звезды, ей поставили неправильный диагноз и выбрали неверное лечение.

Из-за гормональных препаратов Ольга поправилась на десять килограммов. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон, боли, от которых теряешь сознание", - рассказала она в блоге.

Звездная наследница попыталась заменить таблетки, но ее состояние не улучшилось. Дошло до того, что девушка даже боялась умереть.

После того, как Бухарова сменила врача, ее несчастья закончилось. Теперь она мечтает похудеть и наслаждается жизнью. Правда, пожаловалась, что из-за резких скачков веса у нее возникли проблемы с одеждой. "Я не отчаиваюсь и втягиваю живот, как могу", - резюмировала 19-летняя красавица.

Отметим, дочь Ларисы Гузеевой - поздний и очень желанный ребенок звезды. Артистка родила девочку в 41 год. Телеведущая очень заботится о том, чтобы ее наследница была счастлива и здорова. Бессменная ведущая "Давай поженимся!" готова стоять за девушку горой. Она не раз вступалась за свое чадо в соцсетях. Гузеева жестко реагирует на малейшую критику со стороны хейтеров в адрес Лели. Звезда не раз давала понять, что спокойно относится к тому, когда злопыхатели атакуют ее саму. А вот близких трогать не дает: "Иначе огребете!".

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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