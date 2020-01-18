Решению демографической проблемы России нужно учиться у Израиля

Блогерша и бывшая телеведущая Алена Водонаева оказалась единственным известным человеком, вступившим в полемику с посланием Владимира Путина.

Если кратко, то смысл ее поста в Инстаграме сводился к тому, что за обещанный миллион материнского капитала будут рожать люмпены и алкоголики. А еще, что рожать детей, не зарабатывая «достаточно» для их воспитания – это признак безответственности, характерный именно что для быдла.

Конечно, можно начать орать, что мы не должны обсуждать какую-то бывшую ведущую из Дома-2, но дело в том, что Водонаева сформулировала взгляды, которые сегодня разделяют уже целых два поколения.

Во-первых, это те, кто должен был рожать детей в 90-е годы, кому сегодня 50-55 лет. Именно они обеспечили ту самую демографическую яму, о которой говорил Путин. А во-вторых, их выросшие немногочисленные дети, которые не только на 100% разделяют идеологию своих родителей. Они родились и выросли в обществе, которое принято называть обществом потребления. 2 миллиона подписчиков Алены Водонаевой – из этого поколения, родившихся в 90-е.

Депутаты могут хоть все глотки сорвать, убеждая нас, что настоящие россияне совсем другие и живут духовностью. Мы же знаем, что это не так.

Растущие, словно на стероидах города-миллионники высасывают население из остальной России, запирая его в 40-этажных муравейниках. Как и в булгаковские времена, квартирный вопрос испортил не только москвичей, но теперь и всех остальных.

Российская власть, в отличие от телевизионных экспертов, иллюзий не строит и понимает, что инстинкт продолжения рода нынче эффективно подавляется новыми жизненными стандартами.

Аргумент «я родился шестым ребенком в коммунальной квартире» сегодня ничего кроме изумления не вызовет.

Задачи сегодня совсем другие. Социальное государство в 30-х или 50-х годов прошлого века боролось с детской дистрофией, раздавая в школах бесплатное молоко, а сегодня обсуждает обязательное горячее питание для школьников. Даже в этом огромная разница. За 70 лет стандарты жизни выросли.

Люди рожают детей не для страны и не для улучшения демографииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Только дело в том, что стандарты растут все время и полностью удовлетворить их невозможно. Человек такое существо, что ему все время мало.

Если раньше для «семейного счастья» было достаточно просто отдельной от родителей квартиры, то сегодня молодежь теоретизирует о том, что каждому ребенку нужно в квартире по отдельной комнате. Никакого материнского капитала тут точно не хватит. Так что не нужно испытывать иллюзий, что нас ждет бум рождаемости.

Люди рожают детей не для страны. Никто в этот момент совершенно точно не думает о демографии и историческом будущем России. Рожают детей исключительно для себя. Для счастья. Но кому-то для счастья хватает одного ребенка, большинству – двух; некоторые рожают – трех; и совсем единицы - больше.

Постепенно из общепринятого стандарта семьи уходит даже формула «папа-мама-два ребенка». Посмотрите хотя бы телевизионную рекламу. Там в кадре, как правило, сидит ОДИН ребенок.

Рекламщиков в диверсии обвинять не нужно. Они ориентируются на фокус-группы. Посади они в кадр семью с четырьмя детьми, в эту рекламу никто просто не поверит.

Концепция материнского капитала не может кардинально решить проблему рождаемости в стране. Как и детские выплаты.

Сегодня это просто механизм социальной помощи семьям. Будь у государства другие механизмы - в виде растущей экономики и роста зарплат, материнский капитал можно было бы вообще не вводить. Но роста зарплат, к сожалению, нет, поэтому государство и решило прямо доплачивать некоторым категориям своих граждан. Кроме того, эти деньги возвращаются в экономику и дополнительно стимулируют ее развитие.

Для того, чтобы действительно решать демографическую проблему, придётся искать решения как очевидные, так и не вполне очевидные.

Из очевидных, помимо просто роста экономики, это – строительство новых детских садов и новых школ, которых давно не достаточно, и подготовка для них квалифицированных воспитателей и учителей.

Для того, чтобы родители хотели и могли рожать и воспитывать детей, государство должно вернуть в школы бесплатные «продленки» и бесплатное питание.

Для решения проблемы демографии, государству детей у своих граждан придется, если хотите, «покупать». Так же как оно покупает у частых подрядчиков крылатые ракеты, танки, газопроводы и электростанции. Бюджет за все это платит. Так почему бы ему не заплатить за новых налогоплательщиков и солдат?

До последнего времени ему правда дешевле было покупать гастарбайтеров. Только замена не равноценная. Это даже не суррогат.

Гастарбайтеры платят минимум налогов, а свои зарплаты они выводят из российской экономки, отправляя деньги к себе на родину. И там же рожают детей. Помногу, кстати. Посмотрите цифры рождаемости в Киргизии и Узбекистане.

И вот тут возникает проблема, которую обычно пытаются замалчивать, либо подменяют той самой пресловутой духовностью. Рожают много детей люди религиозные. Христиане, мусульмане, буддисты – неважно какой конфессии, но именно верующие.

Концепции потребления не в силах противостоять ни патриотизм, ни абстрактные рассуждения, о том, заводить детей – это хорошо. Все это не работает. Нигде и никогда.

Только религиозное мировоззрение четко и бескомпромиссно формулируют: Дети - благословение Божие. Аборты - это убийство и смертный грех.

Для светского государства это довольно радикально, но, например, Израиль, научился использовать религиозность части своих граждан для реализации национальной стратегии.

30 процентов населения Израиля – арабы. Для того, чтобы Израиль оставался еврейским государством, власти этой страны все время решают одну главную задачу – число евреев должно расти, за счет репатриации и рождаемости. Для этого государство поддерживает так называемых «харедим» – религиозных иудеев, или как их еще называют ультраортодоксов.

Они не служат в армии, они почти не платят. У них одна задача – рожать детей. Иудейская община составляет примерно 8% населения Израиля и рожает по 10-13 детей.

В 2017 году, впервые с момента образования государства, еврейская рождаемость превысила арабскую. Количество детей, приходящихся на еврейскую мать, составило 3,16, а на арабскую 3,11 и разрыв продолжает увеличиваться.

Чем объясняется это израильское чудо? В Израиле бездетная пара воспринимается с откровенным сочувствием, а трое детей в семье считаются, едва ли, не насущной необходимостью. Многие молодые пары и вовсе стремятся к четырем детям. Дети, по сути, определяют статус своих родителей, в том числе и в их собственных глазах.

Российское государство вместе с Русской Православной Церковью могли бы хотя бы попытаться перенести этот кейс и на российскую почву. Понятно, что это немедленно вызовет дикий ор по поводу того, что «Россия – это многонациональное и многоконфессиональное государство».

Только дело в том, что, из если многонациональной России исчезнут русские, которые это государство создали, то и сама Россия исчезнет с политической карты мира вместе с ними.

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