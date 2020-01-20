Депутаты бегут рожать, «Так кончился пир их бедою», тигр и игра в бабки, оконфузившиеся политологи и Жириновский v3.0

Во время Святок православный люд проводит время в забавах, рядится чертями и ведьмами, а по истечении увеселений граждане окунаются в прорубь, смывая крещенской водой безумства прошедшего веселья. В этом году с погружением в иордань возникли проблемы: зима сиротская, ледостав в Центральной России так и не произошел, и делать прорубь натурально негде.

Во время Святок православный люд проводит время в забавах, рядится чертями и ведьмами, а по истечении увеселений граждане окунаются в прорубь, смывая крещенской водой безумства прошедшего весельяФото: Мария ЛЕНЦ

Но этот изъян с лихвой окупается весельем предшествующих дней. Сразу после оглашения президентского послания Федеральному собранию народные депутаты пришли в совершеннейший экстаз. В фойе звучали здравицы: «Референдум в России! Давненько такого не было!», «Теперь и в России парламент станет наконец местом для дискуссий!» и даже «Рожать, рожать надо срочно!». Имелись в виду содержашиеся в Послании предложения по материнскому капиталу, стимулирущие рождение детей, но публика была в таком восторге, что казалось, она сейчас предастся процессу плодородия немедленно, не отходя от кассы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

Однако на этом увеселения не кончились, а только начинались. Один Д. А. Медведев был чужд веселью - «На буйном пиршестве задумчив он сидел», - и, как выяснилось, не зря. В тот же день, малое время спустя, он написал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено. Еще накануне, 14 января, его пресс-секретарь сообщал, что 16-го Д. А. Медведев торжественно открывает заседание правительства, а 17-го посетит Гайдаровский форум, где побеседует с участвующими в нем глубокими экономами.

Всему этому не суждено было случиться. 16-го не стало ни премьера Медведева, ни правительства - одни и. о. с непонятной будущностью, а Гайдаровский форум, запланированный как съезд победителей - «Никто пути пройденного у нас не отберет, конница Буденного, вперед, вперед, вперед!» - обратился в зрелище скорби и уныния. Публика перестала с жадным интересом внимать коллективному мозгу правительства. Ожидался пир духа, получилось «Где стол был яств, там гроб стоит».

Конечно, все не вечно, в том числе и Гайдаровский форум. Сам Державин в стихотворении про стол и гроб указывал: «Сей день иль завтра умереть, Перфильев, должно нам конечно», но уж больно все вышло неожиданно. Однако с замечательным классицистическим единством времени места и действия. Трагедию «Медведев» как будто сочинил Корнеля гений величавый.

ВОТ ОН СЕЙЧАС КАК ПРЫГНЕТ!

Хотя к судьбе главного героя трагедии публика отнеслась с полным равнодушием. Примерно как к уходу в 1834 г. председателя Комитета министров и канцлера Российской империи гр. В. П. Кочубея, удостоившегося лишь эпитафии:

Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей.

Что в жизни доброго он сделал для людей,

Не знаю, чорт меня убей.

Единственное, что заинтересовало трудящихся, почему это случилось именно сейчас.

В мае 2018 г., когда был сформирован очередной медведевский кабинет, ориентированный на прорыв, льстивые политологи отмечали, что никогда еще правительственная команда не была такой сильной и энергичной, и сравнивали ее с тигром, изготовившимся к прыжку. Когда тигр пребывает в состоянии готовности полтора года - и ни тпру ни ну, это всякого удивит. Черепаха изготовляется к прыжку и то быстрее. Но тут, наверное, была идея изобразить преславную, прекрасную статую - ведь прелесть искусства скульптуры в том, чтобы в статическом материале, отлитом из металла, мрамора или гранита, воплотить идею движения. Что было описано в стихотворении «На статую играющего в бабки»:

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено

Бодро оперся, другой поднял меткую кость.

Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный,

Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

Для молодых читателей поясняем, что под игрой в бабки разумеются не всякие негоции (это само собой), а старинная игра вроде французского петанка, где игроки, однако, в качестве битков используют не шары, а обточенные кости крупного рогатого скота. Народ любопытный врозь расступился перед юношей, ожидая, что тот начнет играть в бабки, но юноша столь долго целился, что всем это надоело.

При новом премьере М. В. Мишустине, который, будучи обер-фискалом, уже зарекомендовал себя искусным игроком в бабки, процесс прицеливания, возможно, займет меньшее время. Но подождем, пока объявят новый состав кабинета. Ведь прогнозам знатных политологов, как показали события 15 - 16 января с. г., верить затруднительно. Точность предсказаний поголовно всего экспертного сообщества оказалась такой, когда меткий стрелок в корову с трех метров не попадет. Теперь политологам уместно будет податься в управдомы (заодно и застарелые проблемы ЖКХ решат).

Единственная «четвёрка» в школьном аттестате нового премьера России была по химии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТРАСТИ ПО ГИМНУ

Известный своей увлекающейся натурой лидер ЛДПР В. В. Жириновский так отдался святочному веселью, что предложил внести изменения и в Государственный гимн. Он пожаловался на то, что гимн слишком длинен, его тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям - предложил его сократить, убрав два куплета.

В предложении есть резон. Первоначальные тексты многих гимнов весьма длинны, и для обережения стариков, женщин и детей их на практике сокращают. Так происходит с «Марсельезой» - все семь куплетов не поют, а равно с «Еще Польска не згинела». В Третьем рейхе вообще был издан секретный партийный циркуляр, в котором отмечалось, что бюргеры и даже преданные партайгеноссе не знают полного текста песни «Хорст Вессель», отчего на мероприятиях происходит изрядное козлогласие. Партийным руководителям предписывалось прекращать исполнение гимна после первой строфы. И, напротив, гимн «Ще не вмерла Украина» только из одной строфы и состоит, в результате чего проблем не возникает и его исправно исполняют по поводу и без повода.

Однако рацпредложение В. В. Жириновского встретилось с резкой критикой со стороны Н. С. Михалкова, считающего себя хранителем отцовского наследия. Сын гимнописца возразил: «Жириновского менять нужно, а не гимн».

Можно поменять даже обоих. Но вообще-то сравнение В. В. Жириновского с гимном не очень удачно, если учесть, сколь непростой была судьба торжественного песнопения, последовательно бытовавшего в четырех версиях: сталинской, волюнтаристской (песня без слов), брежневской и современной. Если вождь ЛДПР подобен гимну, то и его надо менять на новые версии - Жириновский v2.0, Жириновский v3.0 etc. Положим, натура Владимира Вольфовича, который есть истый Протей, это еще вынесет. Но как она вынесет версию Жириновского без слов, это даже трудно представить.