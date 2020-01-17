2020-01-17T19:20:18+03:00
Звезды

Располневший Шура в чулках и дерзком мини вызвал оторопь

Более двух лет назад певец лишился мужского органа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Шура.Певец Шура.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Певец Шура (Александр Медведев) по праву считается одним из самых эпатажных артистов. Он выходил на сцену в плавках и шубе, носил босоножки на огромной платформе, менял цвет волос, худел донельзя и широко улыбался, демонстрируя отсутствие зубов, которые ему выбил младший брат. Но все это было много лет назад. Сейчас в звезде 90-х сложно узнать хрупкого повесу.

Певец Шура в последнее время сильно поправился. Возможно, сказалась химиотерапия, которую перенес исполнитель хитов "Твори добро" и "Отшумели летние дожди".

Дело в том, что на пике популярности он пропал из поля зрения светских хроникеров и поклонников. А недавно стало известно, что у него обнаружили рак. По словам эксцентричного исполнителя, онкологию нашли довольно поздно. Исполнитель перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, после которых "ему жить не хотелось". Но сейчас певец исцелился. "Я уже семь лет регулярно проверяюсь. Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", - рассудил Шура.

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И стал жить дальше. Александру Медведеву в мае исполнится 45 лет. Однако он продолжает шалить.

На днях вокалист разместил в блоге снимок, на котором предстал в женских чулках, дерзком мини-платье, на каблуках и с фатой. Из певца получилась отличная невеста. Упитанная и веселая.

Как оказалось, фотография стала частью специального проекта, который, по заверению артиста, собрал несколько миллионов просмотров. "Люблю над собой посмеяться! Смотреть страшно, конечно, было на самого себя. Зато с момента съемок я похудел на семь килограммов", - похвастался Шура.

Правда, не все подписчики артиста оценили такую красоту. По мнению публики, Шура своим видом вызвал у них оторопь."Как это развидеть", "Я сейчас закрою глаза и буду просто слушать Вас", "Вы мужчина или все-таки женщина?", "Никто не может помешать тебе быть лесной феей. Даже если ты Александр!", "Фигура-то бабская", "Он... Настоящий", - пишут шокированные обыватели.

Шура исчез на пике популярности.Причиной стало онкологическое заболевание певца

ИСТОЧНИК KP.RU

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