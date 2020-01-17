Герман Стерлигов: Министерство сельского хозяйства мог бы возглавить Олег Сирота!

Крестьянин, бывший некогда соучредителем первой в России биржи, а ныне выращивающий натуральные продукты вдали от Москвы, сделал неожиданное предложение о кандидатурах в правительство, которое предстоит сформировать новому премьеру.

- Герман Львович, вы многих премьеров в своей жизни видели - кого нынешнему порекомендуете в его кабинет?

- Хотелось бы, чтобы министром сельского хозяйства стал Олег Сирота. Русских крестьян волнует эта креатура.

- Минуточку, так он вам, кажется, родственником приходится?

- Ну да, он мой зять. А кто же не хочет, чтобы зять стал министром сельского хозяйства?

- А если серьезно?

- А если серьезно - кто лучше практика сможет справиться с поставленной задачей, когда так мало в стране хороших, натуральных продуктов? Надо ставить не того, кто слышал о сельском хозяйстве, а того, кто этим занимается, на земле.

Фермер, сыровар Олег Сирота.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А кто за порядком на земле должен следить?

- Что касается силовиков - мне бы хотелось, чтобы остались те, кто были. Считаю, что порядок при Колокольцеве стал лучше, и более человеческое лицо стало у российской полиции. И Лаврова все всегда хвалили. Он не имел нареканий со стороны широких слоев. А Шойгу вообще - кумир народных масс.

- Как-то у вас благостно получается — а ушедшее правительство многие критиковали...

- Главный недостаток правительства, которое было — там не существовало подразделения, которое отвечало бы за натуральные продукты питания и за расселение мегаполисов. Ну то есть за создание большего числа сельских хозяйств.

- Но разве, если Минссельхоз возглавит ваш зять, он такую работу сможет потянуть, проконтролировать?

- В одиночку не сможет. Должна быть синергия. Изменение отношения к типу жизни надо воспитывать, чтобы люди жили, создавая натурпродукты, а их излишки продавали. У людей появится возможность изменить свой образ жизни с городского крепостного права на вольную сельскую жизнь. Здоровую — как Путин говорил в послании о демографии.

- Это что же, какое-то министерство в министерстве?

- Нужен спецкомитет при правительстве на правах министерства. Который бы помогал переезжать россиянам из города на волю. И это должен кто-то координировать. Но до сих пор ни Минтранс, ни прочие структуры не могут это координировать — да такого нигде в мире пока нет!

- И вы хотите, чтобы Россия тут стала первопроходцем?

- Такая необходимость появилась только в постиндустриальном обществе. Когда крестьянство было уничтожено во многих странах мира. А раз пример брать не с кого — пусть с нас берут!

- У вас что, есть наработки какие-то?

- У нас есть российское крестьянское собрание. И оно уже выходило с подробной программой по созданию такого социального института.

- Давно?

- Вообще 5 лет этим занимались. Но пока никто об этом не говорит. А мечтать об этом надо.

- У вас и здесь есть своя кандидатура?

- А как же! Я бы рекомендовал Сергия, своего сына, предводителя Крестьянского национального собрания. Он это все придумывает, разрабатывает. Он это впитал с молоком матери, другого такого человека я не знаю — кто так бы впитал эти идеи.

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