2020-01-19T01:30:24+03:00
Звезды

Анджелина Джоли и дочь-трансгендер стремительно теряют вес из-за стресса и таблеток

44-летняя актриса и ее 13-летняя наследница выглядят изможденными
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анджелина Джоли и дочь-трансгендер стремительно теряют вес из-за стресса и таблетокАнджелина Джоли и дочь-трансгендер стремительно теряют вес из-за стресса и таблетокФото: EAST NEWS
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Анджелина Джоли и ее дочь Шайло Джоли-Питт, рожденная от Брэда Питта, не на шутку встревожили поклонников. В последнее время 44-летняя актриса и 13-летняя наследница выглядят изможденными. И все это происходит на фоне нескончаемых слухов о том, что девочка готовится к операции по смене пола.

Анджелина Джоли и Шайло стремительно теряют вес. Проблемы голливудской звезды связаны с тем, что она никак не может справиться со стрессом после развода с бывшим мужем Брэдом Питтом.

"Никто из окружения Анджелины не может вспомнить, когда она в последний раз полноценно пообедала. Еда - последнее, что у нее на уме. Актриса питается одними лишь фруктами и литрами пьет кофе", - цитирует Radar Online осведомленного источника.

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Второй год Шайло проходит гормональную терапию
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Меж тем у общего ребенка знаменитостей все куда серьезнее. Второй год Шайло проходит гормональную терапию в одной из частных клиник Санта-Моники, чтобы блокировать процессы женского созревания и как можно скорее совершить трансгендерный переход. Таблетки, которые пьет Шайло, приводят к снижению веса. На последних снимках ребенок заметно осунулся, а ее ножки напоминают спички.

Ранее Шайло сумела официально переименовать себя в Джона с разрешения Джоли и Питта. По словам инсайдеров, звездная наследница вовсю готовится к смене пола. Правда, ей придется подождать, так как подобное хирургическое вмешательство могут делать после того, как она достигнет совершеннолетия.

Анджелина Джоли полностью поддержала выбор дочери, которая с раннего детства идентифицирует себя с мужским полом. "Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться, как мальчик, и стричь волосы, как мальчик", - говорила актриса. - Я никогда не буду родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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