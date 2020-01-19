Анджелина Джоли и дочь-трансгендер стремительно теряют вес из-за стресса и таблеток
Анджелина Джоли и ее дочь Шайло Джоли-Питт, рожденная от Брэда Питта, не на шутку встревожили поклонников. В последнее время 44-летняя актриса и 13-летняя наследница выглядят изможденными. И все это происходит на фоне нескончаемых слухов о том, что девочка готовится к операции по смене пола.
Анджелина Джоли и Шайло стремительно теряют вес. Проблемы голливудской звезды связаны с тем, что она никак не может справиться со стрессом после развода с бывшим мужем Брэдом Питтом.
"Никто из окружения Анджелины не может вспомнить, когда она в последний раз полноценно пообедала. Еда - последнее, что у нее на уме. Актриса питается одними лишь фруктами и литрами пьет кофе", - цитирует Radar Online осведомленного источника.
Меж тем у общего ребенка знаменитостей все куда серьезнее. Второй год Шайло проходит гормональную терапию в одной из частных клиник Санта-Моники, чтобы блокировать процессы женского созревания и как можно скорее совершить трансгендерный переход. Таблетки, которые пьет Шайло, приводят к снижению веса. На последних снимках ребенок заметно осунулся, а ее ножки напоминают спички.
Ранее Шайло сумела официально переименовать себя в Джона с разрешения Джоли и Питта. По словам инсайдеров, звездная наследница вовсю готовится к смене пола. Правда, ей придется подождать, так как подобное хирургическое вмешательство могут делать после того, как она достигнет совершеннолетия.
Анджелина Джоли полностью поддержала выбор дочери, которая с раннего детства идентифицирует себя с мужским полом. "Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться, как мальчик, и стричь волосы, как мальчик", - говорила актриса. - Я никогда не буду родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является".
Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь Анджелины Джоли напугала странным поведением
Актриса с дочерьми Шайло и Захарой вышла на красную дорожку на премьере "Малефисенты" 2" (подробности)
"Ты больше никогда не увидишь Брэда": жестокая Джоли запретила дочери Шайло общаться с Питтом
В звездной семье кипят нешуточные страсти (подробности)
Анджелина Джоли снялась обнаженной и вынуждена все время ездить за Брэдом Питтом
Актриса решилась на переезд из США (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»