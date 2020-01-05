"Выглядит, как старик": 56-летний Брэд Питт напугал болезненной худобой

Брэд Питт по сей день считается первым красавчиком Голливуда. Женщины сходят по нему с ума и мечтают хотя бы о мимолетном знакомстве. Сам же актер признается - после развода с Анджелиной Джоли ему хоть и приписывали многочисленные романы, но все они оказались лишь выдумкой светских хроникеров.

После расставания с Анджелиной Джоли покой Брэду Питту только снится. Папарацци не дают ему прохода, ведь обывателей больше всего интересует личная жизнь завидного холостяка.

Брэду приписывали романы с Шарлиз Терон, бывшей женой Дженнифер Энистон, ювелиром Сат Хари Кхалсой и актрисой Алией Шокарт. Актер крайне редко комментирует свою личную жизнь, но в недавнем интервью The New York Times звезда "Бойцовского клуба" и "Загадочной истории Бенджамина Баттона" развеял все слухи: "Я не читаю прессу в 2004 года... Не знаю, с каким количеством женщин приписали мне романы за последние два-три года, но все это неправда".

А на днях 56-летний Питт снялся для обложки W Magazine и впервые раскрыл интересные факты о своем детстве. Оказывается, он впервые поцеловался в четвертом классе. "Ее звали Лиза. Это было в ее гараже... Она жила на одной улице со мной. Я тогда сильно перенервничал. Поцеловал и кинулся стремглав домой", - поделился артист.

wmag Поклонники с трудом узнали Брэда Питта

В детстве Брэд мечтал стать каскадером или боксером. "А еще очень любил смотреть за прыжками на лыжах с трамплина. Это выглядело круто. Я думал, что это занятие для меня", - добавил актер.

Откровения звезды растрогали его поклонников. Но больше всего пользователей соцсети встревожило фото артиста. Бывший муж Анджелины Джоли на обложке глянца, как многие обратили внимание, выглядит не лучшим образом. Обыватели отметили, что актер сильно похудел и постарел.

"Зря он в этой майке снялся", "Кажется, Питта пора спасать", "От него остались кожа да кости", "Он что, заболел? Он выглядит, как старик", "Он опять начал пить? Только не это", "Здесь он выглядит таким старым и худым... Он выглядит больным или наркоманом", "Слишком тощий", "Господи ты Боже мой, что с ним происходит?", - оставляют комментарии под снимком фолловеры.

Фанаты выразили надежду на то, что Питт все-таки возьмет себя в руки и перестанет худеть. Многие также надеются, что этот снимок был сделан давно и теперь актер выглядит лучше. Как бы то ни было, совсем скоро Брэд Питт появится на 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Это своеобразная репетиция к "Оскару". Как правило, те, кто становится лауреатом "Глобуса", потом уносят и заветные золотые статуэтки.