"Кошмар. Очень тяжело": Кончаловскому пришлось успокаивать Высоцкую

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский большую часть времени проводят в Европе. Именитый режиссер последнее время был занят своим новым проектом - снимал фильм "Грех". Помимо этого супруги знакомят итальянскую публику со своим спектаклем "Сцены из супружеской жизни".

Постановке Андрея Кончаловского, где главную роль играет Юлия Высоцкая, имела большой успех в России. А теперь 82-летний режиссер адаптировал ее для зарубежных гастролей, в частности, для Италии.

Высоцкая прекрасно говорит на итальянском. Однако, как признался ее супруг, сильно переживала перед премьерой спектакля в Неаполе. "Кошмар! Я не представлял, что она так сможет. Юля говорит по-итальянски лучше, чем я, но все равно! Два часа на сцене с итальянским актером - это лом, очень тяжело", - поделился Кончаловский в эфире шоу "ОК на связи".

По его словам, за два дня до премьеры у Юли сдали нервы. "Все, катастрофа. Я не смогу этого сделать", - сообщила актриса именитому супругу.

Андрею Сергеевичу переживания любимой женщины понятны. Он, как мог, ее успокаивал. "Всех порвешь!", - напутствовал он артистку. Режиссер ни секунды не терял веру в жену. Он ею очень гордится. В итоге у Юли все получилось, хотя она по сей день переживает перед каждым спектаклем.

Кстати, Юлия Высоцкая снялась и в картине Андрея Кончаловского "Грех", премьера которого прошла сначала в Риме, а потом отгремела в Москве. Актриса сыграла эпизодическую роль. Как признался кинодеятель, изначально он не планировал снимать супругу, но в какой-то момент Юлия случайно оказалась на съемочной площадке, и у него родилась идея нового короткого эпизода.

На премьеру фильма о Микеланджело в Москве супруги пришли в компании своего сына Петра. 16-летний наследник звездной четы возмужал и произвел своим появлением настоящий фурор. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский практически никогда не рассказывают о детях. Лишь минувшим летом актриса обмолвилась, что сын очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признается Высоцкая. Молодой человек уже определился с профессией. Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены после девятого класса. Он мечтает стать архитектором.