2019-09-06T00:23:51+03:00
Звезды

Любовь Толкалина бросила известного ведущего ради нового возлюбленного

А ведь мужчина готов был жениться на длинноногой актрисе и всегда быть рядом с ней
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Толкалина рассталась с ведущим шоу "Поедем, поедим!" Джоном УорреномЛюбовь Толкалина рассталась с ведущим шоу "Поедем, поедим!" Джоном УорреномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любовь Толкалина рассталась с ведущим шоу "Поедем, поедим!" Джоном Уорреном. А ведь дело шло к свадьбе. Мужчина признался, что готов был жениться на длинноногой актрисе и всегда быть рядом с ней. Однако отношениям знаменитостей помешали чувства артистки к другому мужчине.

"Мы пережили очень бурный роман, встретили вместе Новый год, отпраздновали ее день рождения в феврале. Но нормальные отношения, на мой взгляд, предполагают все-таки двоих, без наличия третьего персонажа", - цитирует Джона Уоррена womanhit.ru.

Известный телеведущий назвал свой гражданский брак с актрисой самым ярким событием в своей жизни: "Люба - это пик моих отношений с женщинами".

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Он уверен, что ничего подобного у него уже не будет. "Для нее не секрет, что стоит ей только сказать, я сразу к ней примчусь", - сообщил Уоррен и признался, что готов был жениться на Толкалиной, настолько сильно он ее любит.

Кто именно этот загадочный третий человек, телеведущий не объяснил. Ходят слухи, что у Любови Толкалиной якобы давний роман с рокером Борисом Гребенщиковым. "Актриса Толкалина, когда есть возможность, сопровождает «Аквариум» уже больше двух лет. Сами посудите: разве «просто друзья» будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление Гребенщикова, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур?", - откровенничал знакомый 65-летнего исполнителя хита "Город золотой".

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Напомним, о романе Любови Толкалиной и Джона Уоррена стало известно в прошлом году. Они познакомились после спектакля и вскоре начали встречаться. Телеведущий признавался, что это была любовь с первого взгляда. Влюбленные планировали вместе уехать в Камбоджу, создать там центр, организовывать разные духовные практики и музыкальные фестивали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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