Шины и видеорегистраторы: «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные автотовары 2019 года

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на автомобильные товары в прошлом году и выяснили, что чаще всего российские автовладельцы в 2019-м интересовались шинами – как летней, так и зимней резиной, – и видеорегистраторами. В своем исследовании специалисты использовали данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря, а его результатами поделились с читателями сайта kp.ru.

Автомобильные шины

Пик спроса на автомобильные покрышки в прошлом году пришелся на 8 апреля и 30 октября — перед началом летнего и зимнего сезонов.

Самыми популярными зимними шинами среди пользователей «Яндекс.Маркета» стали:

КАМА Кама-505;

Nokian Tyres Nordman 5;

КАМА Kама-Flame.

Тройка самых популярных летних шин выглядит так:

Continental PremiumContact 6;

Viatti Strada Asimmetrico V-130;

Bridgestone Turanza T001.

На втором месте по частоте запросов – видеорегистраторыФото: Кирилл БРЕВДО

Видеорегистраторы и радар-детекторы

На втором месте по частоте запросов – видеорегистраторы, причем самым большим спросом на «Яндекс.Маркете» в ушедшем году пользовались:

Xiaomi 70mai Dash Cam Pro Midrive D02;

Xiaomi 70mai Dash Cam Midrive D01;

YI Smart Dash Camera.

Отмечается, что по предложениям бренда Xiaomi переходили 19% пользователей сервиса, 7% предпочли КАРКАМ, SHO-ME выбирали 6%. Чаще всего покупателей (85%) интересовали видеорегистраторы с обычной конструкцией, еще 14% пользователей желали приобрести этот прибор, встроенный в зеркало заднего вида. Кроме того, 73% автомобилистов искали видеорегистраторы с функцией Wi-Fi, которая позволяет дистанционно передавать на компьютер или смартфон записанные ролики, а более 70% интересовались моделями с функцией радар-детектора.

Однако, как отмечают в «Яндекс.Маркете», многие покупают радар-детекторы и как отдельные устройства. Самыми популярными в прошлом году стали:

SilverStone F1 Monaco GS;

SHO-ME G-1000;

SHO-ME G-800.

Магнитолы и акустика

Самой популярной автомагнитолой 2019 года на «Яндекс.Маркете» стала Pioneer SPH-10BT. Аналитики сервиса заметили, что товары этого бренда в прошлом году уверенно лидировали в данной категории — более 40% переходов в интернет-магазины пришлись именно на него. На втором месте по популярности KENWOOD (9%), на третьем — JVC (7%).

Тройка самых популярных товаров 2019 года в категории «Автомобильная акустика» выглядит так:

Сабвуфер Урал AS-D12A;

Акустика Урал AK-74.C;

Сабвуфер Pioneer TS-WX300A.

Автомобильные аккумуляторы, зарядные устройства и моторные масла

Пик спроса россиян на аккумуляторные батареи прошёлся на 21 ноября: интерес пользователей к этой категории автотоваров традиционно возрастает осенью во время резких похолоданий.

А вот спрос на пусковые и зарядные устройства в прошлом году резко изменился. Если в 2018-м на зарядные устройства приходилось только 24% переходов с «Яндекс.Маркета», то в 2019-м спрос на них увеличился до 56%. Обратная ситуация была с интересом пользователей к пусковым устройствам— 60% переходов в 2018 году против 29% в 2019-м.

Самым популярным зарядным устройством стал Вымпел 57, пуско-зарядным — Artway JS-1014, пусковым — CARKU E-Power Elite.

Самые популярные моторные масла в прошлом году:

SHELL Helix Ultra 5W-40;

MOBIL Super 3000 X1 5W-40;

SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40.

К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал, как правильно выбрать и настроить видеорегистратор, а также представил свой рейтинг зимних шин в 2020 году.

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Приложение «Суперчек» позволяет сканировать штрихкоды товаров и оплачивать их привязанной банковской картой или на кассе самообслуживания (подробности).