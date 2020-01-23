Божена Рынска в феврале станет мамой: «По новым правилам я должна получить маткапитал»

45-летняя Божена Рынска впервые станет мамой через месяц. В феврале должна родится дочь Божены и Игоря Малашенко - девочку решено назвать Женей. Игорь Малашенко покончил с собой 25 февраля 2019 года в Испании.

Рождение ребенка ровно через год после смерти биологического отца случится, благодаря возможностям современной медицины.

Игорь Малашенко и Божена Рынска четыре года с помощью процедуры ЭКО пытались завести ребенка. Но все попытки были безрезультатными. После смерти мужа Божена вновь обратилась к именитым врачам, чтобы использовать все шансы на появление ребенка от Малашенко. Вот как Божена Рынска описывала свой непростой путь к материнству: «У нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз». В июне 2019 года (через три месяца после смерти Малашенко) подсадка эмбрионов суррогатной матери прошла успешно. В феврале 2020-го появится на свет Евгения Игоревна Малашенко.

Божена уже подготовилась к рождение дочери: закупила приданое, какие-то вещи в хорошем состоянии получила от знакомых и подписчиков в социальных сетях (к примеру, ванночку), хорошую коляску ей подарили на день рождения. Комната для девочки в квартире Божены Рынски в элитном доме в Трехпрудном переулке также готова.

Вдова, узнав о том, что с 1 января за первого ребенка можно получить материнский капитал в сумме 466 тысяч рублей обрадовалась и тут же обратилась к подписчикам в социальных сетях: «По новым правилам я должна получить маткапитал. А я уже почти все ребенку купила сама. И кокон, и переноску, и кроватку, и шмотки. Я должна тратить маткапитал строго на ребенка отчитываться по чекам - то есть, питание и памперсы. Или могу на отдых ребенка в той же Юрмале на солнышке на месяц? Как вообще получают маткапитал, как им распоряжаются?»

Божене подписчики разъяснили все интересующие ее детали. Особенно заинтересовала будущую мать возможность оплатить этими деньгами детский сад.

Вдова зарабатывает на жизнь рекламой в социальных сетях, и пишет как колумнист в некоторые издания.

У Божены и Игоря Малашенко не было совместно нажитого имущества, и она не была указана в завещании мужа, поэтому за часть многомиллионного наследства супруга теперь борется в американских судах. В США живет первая жена Малашенко и трое их общих детей. Если адвокаты докажут, что права Божены как официальной жены нарушены, тогда она сможет получить хоть какую-то часть денег. Рождение ребенка также повышает шансы на наследство.

Но не только мысли о вынужденной экономии средств портят настроение Божены Рынски, периодически она получает советы от подписчиков в соцсетях. Недавно ее в очередной раз расстроили: «Мне в инстаграм в директ «умница-всезнайка» сообщила, что даже не самостоятельно рожавшая женщина может кормить грудью, что есть такая возможность - гормональная терапия... Гормональная терапия это очень тяжело. И небезопасно для здоровья. В такие дни, недели, нужна поддержка близкого человека. У меня такой поддержки не было и нет. И тут неизвестный доброхот такой пишет: а не желаете ли на гормональную терапию опять? Грудью покормить! Нет слов...»

Ну а на позитивный лад Божена настраивается, читая книги о том, как надо воспитывать детей.

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