У ребенка, прибывшего в Москву из Китая, заподозрили коронавирус

После того, как в Китае произошла вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV (по некоторым данным, уже 41 погибший и более тысячи заболевших), в столичных аэропортах усилили санитарно-карантинный контроль. К рейсам из страны особое внимание (по понятным причинам).

В субботу 25 января появилась информация о том, что у 13-летнего ребенка, гражданина Китая, прилетевшего в «Шереметьево» транзитным рейсом из Пекина, подозрения на коронавирус. Высокая температура, слабость, боль в животе. Мальчика осмотрели московские медики. И взяли у него необходимые анализы.

- Этот вирус мы можем обнаружить в мазке через два-четыре часа, - рассказали «КП» в федеральном Роспотребнадзоре. - Вирус не подтвердился. Мальчик спокойно ждет свой самолет, чтобы лететь дальше в Афины. Никакого ЧП не произошло. Такие проверки проходят регулярно. Тем более сейчас. Другие пассажиры на юношу из Китая не жаловались. Все отнеслись с пониманием.

Температура у ребенка поднялась из-за синдрома раздраженного кишечника (этим заболеванием страдает 15 процентов населения практически в любой стране).

Сейчас и он, и его родители находятся в транзитной зоне и ожидают самолета на столицу Греции.

В Роспотребнадзоре также добавили, что в их ведомстве ведется целый комплекс противоэпидемических мероприятий. И начался он в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в городе Ухань.

- Во всех пунктах пропуска через государственную границу проводится усиленный (двойной) контроль прибывающих лиц из неблагополучных регионов, - говорится в официальном сообщении федеральной службы. - Для этого используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование.

С начала этого года досмотрено 20 тысяч рейсов (6,7 тысяч из КНР), более 1,16 млн. человек (в том числе, 219 тысяч человек, прибывших из КНР). Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний (более 20 - с респираторной симптоматикой, из них 11 прибыли из КНР).

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

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