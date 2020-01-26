2020-01-26T13:44:38+03:00
В мире

Симптомы коронавируса в Китае: «Пневмония неизвестного происхождения» до сих пор остается загадкой для ученых

Симптомы коронавируса в Китае, по мнению ученых, похоже на те, что бывают при обычном гриппе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Больиснтво заболевших в Китае, но вирус проник в страны Европы, СШАБольиснтво заболевших в Китае, но вирус проник в страны Европы, СШАФото: EAST NEWS
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Министр Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэй признал 26 января, что темпы распространения коронавируса в Китае выше, чем ожидалось. Даже закрытие дорог, тщательный досмотр в аэропортах и отмена пассажирских перевозок, включая поезда, автобусы и самолеты, не помогла остановить стремительное распространение заболевания.

Появившийся в конце 2019 года вирус, который изначально назвали «пневмонией неизвестного происхождения», до сих пор остается загадкой для ученых. Вакцины от него нет – над этим вопросом работают сразу несколько групп ученых в мире, не известен и источник заражения. Точно можно сказать только то, что причина была в китайском рынке первые заразившеся так или иначе были с ним связаны. Версий несколько змеи или блюда из летучих мышей, которые употребили заразившиеся в пищу. Вскоре вирус мутировал и стал передаваться от человека к человеку.

Симптомы коронавируса в Китае

* Симптомы включают жар, кашель, и затрудненное дыхание. В целом заболевание по внешним признакам похоже на ОРВИ, также присутствуют сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди. В тяжелых случаях есть судороги.

* Отличить корановирус от ОРВИ или гриппа можно только с помощью лабораторных анализов, существует три варианта тестирования на китайский вирус:

- Первое это высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Второе - для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Третье - результат анализа можно получить уже через 2-4 часа.

Все диагностические лаборатории России в структуре Роспотребнадзора имеют в наличии оборудование для диагностики коронавируса.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

* Больше всего заболевших среди людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями. Но есть случаи заражение людей среднего возраста и даже детей от 2 лет.

*Коронавирус лечится. И хотя профильной вакцины еще нет, но в ряде случаев врачи успешно вылечивают пациентов теми лекарствами, что применяют для пациентов с корановирусом уже известного типа (новый только штамм заболевания, но корановирус другого типа встречается в мире, в России в том числе и хорошо поддается лечению);

Ученые надеются опробовать первые возможные вакцины от коронавируса через три месяца.

* Как сообщает Reuters, некоторые эксперты считают, что вирус не так опасен, как тяжелый острый респираторный синдром 2002 года (SARS), известный как атипичная пневмония. От этого заболевания в 2012 оду погибли около 800 человек. Хотя они и признают – корановирус может передаваться даже в инкубационный период, когда нет никаких признаков заболевания. Такого свойства у атипичной пневмонии не было.

* Каждый зараженный человек передает заболевание в среднем от двух до трех других людей – к такому выводу пришли сразу две группы ученых в независимых исследованиях, сообщает Reuters.

* Летальность нового заболевания очень низкая - показатель смертности не дотягивает до 3%.

*Вирус передается воздушно-капельным путем. В госдепартаменте здравоохранения Китая объяснили – это приобретенная способность вируса, который изначально жил в «животном мире». Попав в организм человека, корановирус подстроился и адаптировался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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