Ангелина Вовк разоблачила молодого любовника

Только недавно поклонники радовались за Ангелину Вовк. Появилась информация, что 77-летняя телеведущая выходит замуж за молодого коллегу Михаила Куницына. Мол, будущие супруги вовсю готовятся к свадьбе, которая якобы состоится во Франции в старинном замке. Однако на деле все оказалось совсем не так.

"Ну что вы, какая свадьба!? Какая фотосессия?", - растерянно ответила Ангелина Вовк на вопрос о том, когда ее можно поздравить со счастливым замужеством, которое могло бы стать третьим по счету.

Телезвезда заверила, что с 52-летним Михаилом Куницыным они всегда были только друзьями. "Раздули из этого такую историю. Сам Михаил зачем-то сказал в эфире, что сделал мне предложение", - цитирует знаменитость "Экспресс газета".

angelina_vovk Ангелина Вовк часто выходит в свет с Михаилом Куницыным

Когда светские хроникеры дозвонились до молодого любовника Ангелины Михайловны, то он отделался дежурной фразой: "Нет-нет, я ничего ни с кем не обсуждаю!". После чего поспешно бросил трубку.

Меж тем в окружении Вовк и Куницына разводят руками: "Да, нехорошо получается. Подняв ложную шумиху, Михаил поставил в неловкое положение пожилую женщину. А уж какие цели преследовал, теперь поди разбери".

Ранее друзья Ангелины Михайловны и Михаила рассказывали, что, несмотря на разницу в возрасте, общих интересов и тем для разговоров у них полно. "Они не живут вместе, но у них очень теплые отношения! Он называет ее Линочкой, она его - Мишель. Ангелина и Михаил дружат давно, и его особое отношение мы тоже замечали. Правда не думали, что он решится на официальное предложение!", - откровенничала подруга артистов.