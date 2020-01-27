Обнаружена машина Натальи Андрейченко, на которой она уехала от подруги

Известие об исчезновении актрисы Натальи Андрейченко в Мексике стало громом среди ясного неба не только для обывателей, но и для ее близких. От артистки больше суток нет ни слуху, ни духу. Меж тем, появились неожиданные подробности о звезде фильма "Мэри Поппинс, до свидания". Так, в российской дипмиссии ничего не знают о пропаже Андрейченко. А вот ее пиар-директор обнаружил в гараже актрисы ту самую машину, на которой она уехала от подруги перед самым исчезновением.

О пропаже актрисы Натальи Андрейченко российские дипломаты узнали из прессы. "Мы сейчас в ситуации разбираемся, никто по этому поводу к нам официально не обращался, - сообщил kp.ru пресс-атташе посольства России в Мексике Евгений Ненашкин. - Будем связываться с местными властями, с нашим почетным консулом в Канкуне".

Другой источник в посольстве рассказал, что никаких чрезвычайных происшествий с участием наших граждан также не зафиксировано. Это официальная информация по линии местных властей.

В свою очередь, представитель актрисы Ян Трунцев оставил сообщение в блоге звезды. По словам пиар-директора, сын актрисы Дмитрий Дунаевский не знает, где его мама.

"К дому Натальи в 09:40 утра по местному времени приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто-то там. Он живет в Мексике в 80 км от ее особняка. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 09:00 на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже", - написал Трунцев.

Актриса c сыном Дмитрием. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/PhotoXPress.ru

natalya_andreychenko Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками...

Он заявил, что возмущен информацией, о том, что Наталья якобы злоупотребляла алкоголем и наркотиками. "Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки", - сказал, как отрезал мужчина.

Помощник заверил, что Андрейченко не попадала ни в какие ДТП и о ней нет никаких известий с момента исчезновения. "Наталья перестала выходить на связь в субботу днем. В последние дни она действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала последнее время", - уточнил Ян.

В настоящее время оба телефона Натальи недоступны. Более того, при дозвоне сообщается, что "номер не действителен и не зарегистрирован в системе".

Напомним, 63-летняя Наталья Андрейченко живет в Мексике и занимается духовными практиками более десяти лет. В этой латиноамериканской стране она открыла свой центр йоги. Актриса полностью перешла на сыроедение, отказывается от вареной пищи. Не позволяет есть себе даже хлеб. Иногда несколько дней подряд пьет только воду, часто голодает.

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