Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко все это время была в джунглях

Актриса Наталья Андрейченко, которая пропала в Мексике на прошлой неделе, все это время была в джунглях.

Звезду фильма "Мэри Поппинс, до свидания" искали не только ее близкие, но и друзья, коллеги, журналисты и даже дипломаты. Сайт kp.ru писал, что артистка уехала от своей подруги Марэт в субботу, 25 января, а после этого не выходила на связь. Ее машину нашли в гараже, никаких записок не обнаружили, а помощник Андрейченко рассказал - последние дни она чувствовала себя плохо.

Нашлась актриса сама - спокойно вернулась домой, включила телефон и обомлела. Устройство буквально разрывалось от оповещений о пропущенных звонках и сообщениях.

"Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами. Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей", - рассказала сама артистка в Facebook.

По ее словам, на месте организовано специальное поселение с духовными лидерами из разных стран мира. Когда Андрейченко туда привели на ее груди уже была табличка "silence/молчание".

"В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело", - добавила актриса.

Она вернулась домой лишь в понедельник вечером, и вся ситуация стала для нее приятным шоком.

Наталья Андрейченко тепло поблагодарила всех тех, кто переживал за нее и сочувствовал, и множество раз призналась в любви к ним в своем видеообращении.

Напомним, что российская актриса уже более десяти лет живет в Мексике и занимается духовными практиками. Она открыла свой центр йоги, полностью перешла на сыроедение и не ест даже хлеб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757230" frameborder="0"></iframe> Пропавшая актриса Наталья Андрейченко вышла на связь.

В ТЕМУ

Обнаружена машина Натальи Андрейченко, на которой она уехала от подруги

О судьбе самой актрисы ничего неизвестно (подробности)