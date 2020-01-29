За скоростным строительством больниц в Китае можно следить в режиме реального времени

Постоянно растущие число заболевших новым коронавирусом 2019-nCoV заставляет власти Китая в ускоренном темпе строить новые больницы. При этом следить за скоростным возведением медучреждений можно в режиме реального времени.

«Гонка на время, чтобы бороться с «эпидемией»», - отмечается на сайте, который публикует трансляцию строительства новой больницы.

Для одной из больниц - Лейшеншань в Ухане - уже залили фундамент, для второй, Хуошеншань, - еще копают котлован.

Таймлапс скоростного строительства больницы в Ухане, которая откроется в начале февраля.

Как писал сайт kp.ru, эксперты сообщили, что новый коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу заболевших. Жертвами болезни стали более 140 человек. Число зараженных превысило 6 тысяч. Более того, растет число повторно зараженных. Лекарства от нового типа вируса пока нет. Китайские власти предупреждают об ускорении распространения вируса, а также о возможности его мутации.

В китайском правительстве сообщили, что вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля и затем распространение заболевания пойдет на спад. Согласно их ожиданиям, вспышка вируса полностью завершится к концу марта.