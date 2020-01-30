Судмедэксперт о деле пропавшего под Смоленском Влада Бахова: Точную причину смерти вряд ли удастся установить

Во время очередных поисков 16-летнего жителя Смоленска Влада Бахова в лесу были найдены скелетированные останки мужчины. Поисковики обнаружили их в оросительном канале.

Приехавший на место происшествия отчим Влада Иван Фадеев опознал здесь же кроссовки пасынка. Само «тело» подростка визуальному опознанию не подлежит.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, для точного установления личности будет проведена генетическая экспертиза.

С момента пропажи Влада и до его предположительного обнаружения прошло почти 10 месяцев. Все это время родственники, разумеется, очень надеялись, что парень жив. И мне сложно представить тот ужас, который накрыл Ивана Фадеева при виде страшной находки, от которой нетленными остались лишь кроссовки Влада.

Такие болотные топи встречаются в демидовских лесах.

Напомним, что Влад Бахов пропал 6 апреля во время молодежной вечеринки за городом. По словам друзей, сильно выпил, отошел на минутку в лес и пропал. Ребята кинулись искать парня, но не нашли. В этой истории очень много вопросов, на которые предстоит ответить следователям Центрального аппарата СК РФ. По поручению главы следкома Александра Бастрыкина дело передано из Смоленска в Москву.

Но сейчас не об этом. Обстоятельства вчерашнего обнаружения Влада тоже выглядят странно. Причем, выглядят в прямом смысле. По свидетельству смоленской журналистки Натальи Лещинской после осмотра криминалисты забрали с собой не все останки тела. Часть из них все еще в лесу. Об этом и не только мы решили поговорить с судебно-медицинским экспертом Эдуардом Тумановым.

- Эдуард Викторович, если предположить, что Влад сразу оказался в оросительном канале и пролежал там неполных 10 месяцев. Почему так сильно истлело его тело, и остались лишь кости?

- Если бы он провалился в болото, то тело сохранилось бы лучше, потому что болото обладает консервирующими свойствами. Но в оросительном канале совсем другая среда. Плюс лето, жара, провоцирующая процессы гниения. Много мух, жуков, паучков, питающихся белком. И тело человека для них, как бы печально это ни звучало, пища, которую они интенсивно съедают.

Влад Бахов пропал 6 апреля во время молодежной вечеринки за городом.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- То есть это нормальная ситуация, когда за короткий срок от тела ничего не остается?

- Да. Такое мы нередко видим в летний период. Происходит очень быстрая скелетизация за счет разрушения трупа животными и насекомыми.

- Если предположить, что он был сильно пьян, потом немного пришел в себя и рванул куда-то в лес, добежал до оросительного канал, то как он там утонул? Ведь оросительный канал неглубокий.

- Достаточно по ноздри оказаться в воде, чтобы утонуть. В нашей практике был случай, когда человек в луже погиб. Вышел из дома, свалился в лужу с крыльца. Вода попала в дыхательные пути, спазм и смерть. Он был пьяный изрядно. Что касается Влада. Он ушел крайне легко одетый, что резко снижало вообще все функции организма. То есть он прогрессивно терял свою физическую форму по мере там дальнейшей ходьбы по лесу. Плюс алкогольное опьянение, которое вызывало дискоординацию движений. В этих условиях свалиться в оросительную канаву элементарно.

- Можно свалиться и дальше пойти.

- Ну, это для здорового крепкого человека и то может быть проблемой. А в его состоянии такое падение могло быть, действительно, смертельным.

- Можно ли сейчас по скелетированным останкам установить причину смерти?

- Практически невозможно. По скелетированным останкам мы можем увидеть только факт травмы, если она была, с повреждением костей скелета. В некоторых случаях, но не во всех, иногда можно установить прижизненность травм. Если там сохранились какие-то фрагменты костного мозга. Но по скелетированному трупу назвать причину смерти можно только в предположительной форме. Например, вдруг у него было колото-резаное ранение сердца? А сердца-то уже нет. Или, допустим, у него была смертельная наркотическая интоксикация. Но мы же обнаруживаем это по исследованию внутренних органов, по содержанию в них наркотических препаратов, либо продуктов их метаболизма. А что здесь в данном случае исследовать? Нечего. Поэтому, как правило, эксперты в таких случаях пишут, что достоверно определить причину смерти не представляется возможным.

- А если его, например, ударили по голове, он упал в этот водоем и там остался, тоже ничего установить нельзя?

- После того, как ударили по голове, возможны два варианта. Либо удар был достаточно сильный и вызвал повреждение костей черепа. Либо повреждения костей черепа не было, но было внутримозговое кровоизлияние. Чтобы установить факт кровоизлияния в вещество головного мозга, либо под его оболочкой, надо увидеть либо головной мозг, либо оболочку. А в данном случае этого нет.

- Да, ничего нет.

- Если мы видим перелом костей черепа, то не всегда удается установить прижизненный он или нет. Поэтому тоже нельзя вынести однозначного суждения.

- Местная журналистка после того, как криминалисты уехали с места происшествия, обнаружила, что они собрали не все останки. Она сфотографировала даже косточки, втоптанные в землю.

- Это говорит о халатности при проведении осмотра места происшествия.

- А как вообще такое может быть при условии, что дело на контроле у самого Бастрыкина?

- Даже внимание Бастрыкина не гарантирует профессионализм некоторых следователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757595" frameborder="0"></iframe> Поиски Влада Бахова в Смоленской области.В районе поисков Влада Бахова предположительно нашли тело. Труп человека находился в полутора километрах от места, где проходила вечеринка подростков. Видео: Женя Матузов, ВКонтакте.! другой источник

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