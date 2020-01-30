"Что Собчак, что Мороз. Два сапога пара": бывшая жена Богомолова исполнила развратный танец

Премьера второго сезона сериала "Содержанки", которая с апломбом прошла в Москве, надолго запомнится светской тусовке. А все потому, что главными звездами раута стали две жены Константина Богомолова - нынешняя и бывшая. Выход в свет Ксении Собчак и Дарьи Мороз вызвал неоднозначную реакцию публики.

На премьеру второй части сериала "Содержанки" худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов пришел под руку с Ксенией Собчак. Для выхода в свет теледива выбрала кожаное платье с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке, который явил публике ножки звезды. Все бы ничего, вот только пресловутый разрез и сыграл с ней злую шутку. Ксения предстала в телесных колготках. Причем довольно плотных. Что и привело к модному провалу и вызвало шок у модниц.

Однако это было только начало. 36-летняя Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, прямо на сцене исполнила развратный танец. Горячий перформанс от бывшей жены Богомолова оценили все присутствующие.

Актриса облачилась в черное мини-платье с запахом. Довершали образ туфли на высоком каблуке.

С первыми аккордами Дарья начала двигалась в такт чувственной композиции "Моя душа рваная" в исполнении Сабины Ахмедовой. Во время танца Мороз сбросила обувь и продолжила танцевать босиком.

Похоже, бывшая жена режиссера благодаря роли в "Содержанках" стала более раскрепощенной и обрела внутреннюю свободу. Накануне премьеры звезда призналась, что неделю ходила практически обнаженной в кадре. "Для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенной", - заявила Дарья.

kalvarskiy812 Эротический танец Ксении Собчак

Ну а зрители после премьеры первым делом кинулись обсуждать не столько увиденное на экране, сколько выходку Мороз. Многие отметили, что ее танец очень напомнил им скандальный эпатаж Ксении Собчак на собственной свадьбе. Не остались в стороне и пользователи соцсетей. "И что в этом крутого? Разврат да и только", "Это все комплексы неполноценности", "Что Собчак, что Мороз. Два сапога пара", "Сразу видно и понятно, с кем жила Дарья!", - пишут обыватели под видео танца актрисы.

Напомним, Ксения Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Она вышла на сцену купальнике и с красной подвязкой, устроив представление в компании полураздетых мужчин в мантиях и портупеях. Такого не выдержали даже родители жениха. Кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой ушли с банкета сразу после увиденного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757881" frameborder="0"></iframe> Развратный танец Дарьи Мороз.

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