"Поздравляю Верунчика с 44-летием!": сколько на самом деле лет Брежневой
Вера Брежнева принимает поздравления. Одна из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса отмечает 38-летние. Это официально. Однако скандальный блогер Лена Миро уверена, что беленькой из "ВИА Гры" на самом деле 44 года.
"В который раз свой 38-й День рождения празднует Вера Брежнева. Поздравляю Верунчика с 44-летием! И дарю, конечно, собственноручно изготовленную открытку", - написала Лена Миро в блоге.
Блогер действительно опубликовала рисунок, который исполнен в фоторедакторе. На праздничной открытке - шесть цветочков и цифры "44", вероятно, символизирующие истинный возраст Брежневой.
И что тут началось в комментариях! Подписчицы Миро стали горячо обсуждать коварный обман одной из самых сексуальных женщин нашей необъятной Родины. Многие задаются вопросом, зачем певица врет про свои года.
"Вот это новость! Она что, меняла паспорт? Да это же незаконно! Почему органы этим вопросом не заинтересуются?", "Как-то стыдно быть публичным человеком и врать о возрасте, если многие знают ее реальный 44-летний возраст", "Я лет шесть уже слышу, что ей 38!", "Я сегодня тоже подумала, что ей не 38. По лицу видно, что ей больше 40", "Между 38 и 39 годами я прожила 10 чудесных лет" (с) К/ф «Ищите женщину», "То чувство, когда не ты одна удивлена возрасту Брежневой", "Галушка врушка", "Позорище скрывать свой собственный возраст. Это как нужно себя в угол загнать?!", "Я еще в свои 20 помню, что «ВИА Гре» было по 30. Прошло уже 15 лет", "Вот нам всем по 70 стукнет, а ей только 45. Склероз-с", "Но как вики редактируют?", "Да у них у всех паспорта поддельные!", "У меня шеф тоже юбилей (50) праздновал шесть лет подряд", - негодуют подписчицы.
Примечательно, что досталось не только Брежневой, но и ее коллегам по цеху. На чистую воду вывели вечно юных Анну Семенович, Викторию Боню, Надежду Грановскую и Яну Рудковскую.
"Я раньше помню, Анна Семенович была старше меня на год, т. е. была 77-го года рождения, а сейчас она моложе меня. И таких полно", "Боню туда же занесите. Ей второй год уже 40", "У Решетовой тоже склероз. Исполнилось 24, поздравляла себя с 23-летием", "Грановской - 37? Она же всегда была старой! Каждый год думаю, ну не может же ей 38 постоянно быть, она же старше меня", "Рудковская 1968. Везде пишет, что 1975. Брежнева - 1976, но интернет пишет 1982. Они еще и Гугл купили!", - диву даются обывательницы.
Меж тем, сама виновница вселенского переполоха знать не знает, что ее истинный возраст стал предметом столь горячей дискуссии. Вера Брежнева в последнее время все чаще предается философским размышлениям.
"Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит. И еще больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать... Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи. Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими. Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... Потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу", - обратилась певица к самым преданным своим фанатам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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