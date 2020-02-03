"Поздравляю Верунчика с 44-летием!": сколько на самом деле лет Брежневой

Вера Брежнева принимает поздравления. Одна из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса отмечает 38-летние. Это официально. Однако скандальный блогер Лена Миро уверена, что беленькой из "ВИА Гры" на самом деле 44 года.

"В который раз свой 38-й День рождения празднует Вера Брежнева. Поздравляю Верунчика с 44-летием! И дарю, конечно, собственноручно изготовленную открытку", - написала Лена Миро в блоге.

Блогер действительно опубликовала рисунок, который исполнен в фоторедакторе. На праздничной открытке - шесть цветочков и цифры "44", вероятно, символизирующие истинный возраст Брежневой.

И что тут началось в комментариях! Подписчицы Миро стали горячо обсуждать коварный обман одной из самых сексуальных женщин нашей необъятной Родины. Многие задаются вопросом, зачем певица врет про свои года.

lenamyro Поздравляю Верунчика с 44-летием!

"Вот это новость! Она что, меняла паспорт? Да это же незаконно! Почему органы этим вопросом не заинтересуются?", "Как-то стыдно быть публичным человеком и врать о возрасте, если многие знают ее реальный 44-летний возраст", "Я лет шесть уже слышу, что ей 38!", "Я сегодня тоже подумала, что ей не 38. По лицу видно, что ей больше 40", "Между 38 и 39 годами я прожила 10 чудесных лет" (с) К/ф «Ищите женщину», "То чувство, когда не ты одна удивлена возрасту Брежневой", "Галушка врушка", "Позорище скрывать свой собственный возраст. Это как нужно себя в угол загнать?!", "Я еще в свои 20 помню, что «ВИА Гре» было по 30. Прошло уже 15 лет", "Вот нам всем по 70 стукнет, а ей только 45. Склероз-с", "Но как вики редактируют?", "Да у них у всех паспорта поддельные!", "У меня шеф тоже юбилей (50) праздновал шесть лет подряд", - негодуют подписчицы.

Примечательно, что досталось не только Брежневой, но и ее коллегам по цеху. На чистую воду вывели вечно юных Анну Семенович, Викторию Боню, Надежду Грановскую и Яну Рудковскую.

"Я раньше помню, Анна Семенович была старше меня на год, т. е. была 77-го года рождения, а сейчас она моложе меня. И таких полно", "Боню туда же занесите. Ей второй год уже 40", "У Решетовой тоже склероз. Исполнилось 24, поздравляла себя с 23-летием", "Грановской - 37? Она же всегда была старой! Каждый год думаю, ну не может же ей 38 постоянно быть, она же старше меня", "Рудковская 1968. Везде пишет, что 1975. Брежнева - 1976, но интернет пишет 1982. Они еще и Гугл купили!", - диву даются обывательницы.

ververa Столько всего происходит в последнее время...

Меж тем, сама виновница вселенского переполоха знать не знает, что ее истинный возраст стал предметом столь горячей дискуссии. Вера Брежнева в последнее время все чаще предается философским размышлениям.

"Столько всего происходит в последнее время... Так оно стремительно бежит. И еще больше заставляет задуматься над его ценностью. Над ценностью человеческой жизни. Над посланиями сверху, которые мы не можем расшифровать... Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи. Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими. Заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия. Трудиться, достигать мастерства, вдохновляться и вдохновлять. Поддерживать... Потому что это самое ценное, что даже на расстоянии мы можем дать друг другу", - обратилась певица к самым преданным своим фанатам.