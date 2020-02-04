2020-02-04T00:57:27+03:00
Звезды

Первое видео с Джигарханяном после болезни стало достоянием общественности

Знаменитый актер давно не появлялся на публике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Джигарханян впервые после болезни появился в телеэфиреДжигарханян впервые после болезни появился в телеэфиреФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Армен Джигарханян и его бывшая супруга Татьяна Власова вновь живут вместе. Женщина ни на шаг не оставляет именитого артиста. Ведь в последнее время его здоровье вызывало серьезные опасения.

"Я рад, что моя Татьяна вернулась. Будем стареть вместе!", - делился не так давно своей радостью Армен Джигарханян. Это и не удивительно. Вместе с Татьяной Власовой актер прожил без малого 50 лет. И хотя общими детьми супруги не обзавелись, наследник Татьяны Сергеевны от предыдущего брака стал для Армена Борисовича родным. Он усыновил Степана и дал ему свою фамилию.

Мужчина давно живет в США. Но не так давно решил навестить родителей, чтобы познакомить со своей невестой.

Знаменитый актер давно не появлялся на публике. Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Знаменитый актер давно не появлялся на публике. Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Знакомство с родителями: Джигарханян встретился с будущей невесткой.Степан Джигарханян познакомил родителей со своей возлюбленной Ольгой. "Пусть говорят". Выпуск от 03.02.2020

Он заявил, что перед судьбоносной встречей невеста сильно нервничала. "Я ее успокоил. То, что один из них мелькал на сцене и экране, не значит, что он из другой Вселенной. Общение на второй минуте после того, как он взял ее за руку, сошло на обычные человеческие отношения", - рассказал Джигарханян-младший в студии программы "Пусть говорят".

В эфире показали фрагмент семейного ужина. На видео Ольга моет посуду.

А в конце передачи показали, как девушка держит за руку сильно постаревшего Армена Борисовича. К слову, это первое видео знаменитого актера после болезни.

"Мы вам принесли подарок - две кружечки!", - говорит гостья, обращаясь к Джигарханяну. "Да вы что?", - отвечает он.

Джигарханян-младший познакомил с родителями свою невесту. Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

Джигарханян-младший познакомил с родителями свою невесту. Фото: Кадр программы "Пусть говорят"

По мнению гостей шоу, Джигарханян выглядит счастливым. Во время чаепития он захотел попробовать торт. Однако из-за сахарного диабета режиссеру нельзя сладкое, поэтому Власова дала актеру пирожок с вишней.

Напомним, Армен Джигарханян и Татьяна Власова развелись в 2015 году. После этого звезда советского кино пошел под венец с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше избранника на 43 года. Брак Армена Борисовича с молодой музыкантшей закончился грандиозным скандалом. Актер обвинил молодую жену в хищении десятков миллионов рублей из его театра. Во время судебных тяжб с пианисткой актер вновь наладил общение с бывшей женой. Дошло до того, что женщина прилетела в Россию из США, чтобы заботиться об артисте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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