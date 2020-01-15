"Напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым": Цымбалюк-Романовская набросилась на подругу Джигарханяна

У Виталины Цымбалюк-Романовской давний и затяжной конфликт с советской актрисой Тамарой Семиной. Пианистка невзлюбила звезду фильмов "Вечный зов" и "Воскресение" после того, как последняя во время скандального развода Армена Джигарханяна с Виталиной заняла сторону второй жены 84-летнего актера. А на днях Тамара Петровна искренне порадовалась воссоединению Джигарханяна с Татьяной Власовой, которая переехала к именитому артисту.

Легендарная актриса Тамара Семина давно дружит с Арменом Джигарханяном. Они вместе снимались и у них сложились доверительные отношения. Кто, как не Семина, знает правду об артисте. Ей было его так жалко во всей этой истории с разводом. Потому Тамара Петровна никогда не скрывала своего негативного отношения к Виталине Цымбалюк-Романовской. Звезда экрана всегда поддерживала прежнюю супругу Джигарханяна. В программе "Пусть говорят", посвященной воссоединению Армена Борисовича с Татьяной Власовой, она искренне порадовалась за пару.

Однако Виталине это не понравилось и она в ярости набросилась на прославленную артистку с обвинениями. "Она в молодости напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам. Ее гнали палками", - цитирует Собеседник.Ru скандальный выпад музыкантши.

Тамара Петровна возмущена до глубины души. "За эти слова мне надо подать на нее в суд. Призвать всех свидетелей, жен партнеров, которые остались живы. И тогда ее ждет виселица, расстрел и бог знает что. Или пусть ее отдадут на растерзание толпы", - в сердцах воскликнула 81-летняя женщина.

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По ее словам, участвовать в разборках с Цымбалюк-Романовской она не хотела. "Виталина занята только своими черными делами. Сейчас век вот таких типчиков, которые хватаются за ширинки. Им даже не ширинки нужны, а только кошельки. Или кто способен родить ребенка поскорее и отнять все имущество. Это цель их жизни", - заявила знаменитость.

Напомним, конфликт между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Тамарой Семиной разгорелся чуть больше года назад. Именно тогда звезду фильма "Вечный зов" пригласили в эфир высказать свое отношение к разводу Джигарханяна с пианисткой. В студии она нос к носу столкнулась с Виталиной. Дамы едва не подрались прямо на глазах у изумленных телезрителей.

"Я говорила спокойно. Ее, наверное, это взбесило. Она, продолжая улыбаться, подходит ко мне вплотную, чуть ли не нос к носу. Такое впечатление, что выпрашивала, чтобы я ее ударила! Я ей, глядя в лицо, сказала: «Слушай, ты этого не дождешься, пошла вон, ничтожество». В этот момент началась потасовка, ее оттащили", - делилась Семина.